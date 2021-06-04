Нигерия — Камерун. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

На африканском континенте проходят товарищеские матчи сборных. 4 июня на поле встретятся Нигерия и Камерун. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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сегодня, 22:30
Ставки букмекеров
Явного фаворита в этом поединке нет, коэффициенты примерно равны. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.63 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно за 3.15, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.75.
Букмекеры верят, что в матче будет немного забитых мячей. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 2.35 (ТБ 2,5). Поставить на низовой матч (ТМ 2,5) можно по коэффициенту 1.6. «Обе забьют» оценивается по коэффициенту 2.
Форма команд
Сборная Нигерии впервые собралась с марта месяца. Впереди товарищеские матчи и возможность оценить свою готовность к осенним матчам квалификации на чемпионат мира. Соперники будут достаточно серьезного уровня, расслабляться подопечные Рора Гернота точно не будут. Весной коллектив провел два поединка, обыграв Лесото (3:0) и Бенин (1:0).
Сборная Камеруна также в ознакомительном порядке проводит товарищеские встречи, подготавливаясь к квалификации на ЧМ. Команда имеет неприятную безвыигрышную серию, которую готова будет прервать в этом поединке. В марте камерунцы сыграли вничью с Руандой (0:0) и проиграли Кабо-Верде (1:3).
Информация для ставок
- В 21-м веке Нигерия не проигрывала Камеруну (2 ничьих и 4 победы)
- В последних шести домашних поединках Нигерия проиграла всего один раз
- Безвыигрышная серия Камеруна насчитывает четыре игры
- Нигерия забивает дома в 11 из 12 последних встреч
Прогноз
Нас ждет матч двух интересных сборных, которые готовы продемонстрировать свой уровень и показать качественный футбол. Очные встречи между командами почти всегда результативные, потому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ТБ 2,5 по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мелбет.
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