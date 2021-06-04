Нигерия — Камерун. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

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сегодня, 01:01

На африканском континенте проходят товарищеские матчи сборных. 4 июня на поле встретятся Нигерия и Камерун. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этом поединке нет, коэффициенты примерно равны. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.63 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно за 3.15, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.75.

Букмекеры верят, что в матче будет немного забитых мячей. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 2.35 ( ТБ 2,5). Поставить на низовой матч (ТМ 2,5) можно по коэффициенту 1.6. «Обе забьют» оценивается по коэффициенту 2.

Форма команд

Сборная Нигерии впервые собралась с марта месяца. Впереди товарищеские матчи и возможность оценить свою готовность к осенним матчам квалификации на чемпионат мира. Соперники будут достаточно серьезного уровня, расслабляться подопечные Рора Гернота точно не будут. Весной коллектив провел два поединка, обыграв Лесото (3:0) и Бенин (1:0).

Сборная Камеруна также в ознакомительном порядке проводит товарищеские встречи, подготавливаясь к квалификации на ЧМ . Команда имеет неприятную безвыигрышную серию, которую готова будет прервать в этом поединке. В марте камерунцы сыграли вничью с Руандой (0:0) и проиграли Кабо-Верде (1:3).

Информация для ставок

В 21-м веке Нигерия не проигрывала Камеруну (2 ничьих и 4 победы)

В последних шести домашних поединках Нигерия проиграла всего один раз

Безвыигрышная серия Камеруна насчитывает четыре игры

Нигерия забивает дома в 11 из 12 последних встреч

Прогноз

Нас ждет матч двух интересных сборных, которые готовы продемонстрировать свой уровень и показать качественный футбол. Очные встречи между командами почти всегда результативные, потому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ТБ 2,5 по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мелбет.

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