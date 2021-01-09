«Ним» — «Лилль». Прогноз на матч чемпионата Франции (09.01.2021)

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09 января 2021, 06:42

В 19-м туре Лиги 1 состоится матч, в котором «Ним» примет у себя «Лилль». В нашем анонсе вы найдете прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Вероятность победы «Лилля» в этой встрече букмекерская контора Фонбет оценивает коэффициентом 1.45. Шансы на то, что команды сыграют вничью, котируются 4.96, победа «Нима» идет за 7.90.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки в пользу высокой результативности. Исход с ТБ (2,5) можно сыграть за 1.80, ТМ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Лилль» редко испытывает проблемы в очных противостояниях с «Нимом». В пяти прошлых играх «доги» четыре раза обыграли соперника, и только в последней встрече позволили ему разжиться одним зачетным пунктом – ничья 2:2.

В текущем сезоне «Ним» не радует своих болельщиков – последнее место в турнирной таблице и отсутствие каких-либо перспектив выбраться из зоны вылета. 6 января «красно-белые» без шансов проиграли в гостях «Страсбуру» (0:5), потерпев уже 12-е поражение в сезоне. У «Нима» худшая оборона чемпионата, пропустившая 39 голов.

«Лилль» сейчас делит с ПСЖ второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Лиона» составляет три зачетных пункта. В прошлом туре чемпионата «доги» неожиданно уступили на своем поле «Анже» (1:2), потерпев второе поражение в сезоне.

Информация для ставок

«Ним» проиграл шесть прошлых домашних матчей

«Ним» пропускал минимум два гола в семи предыдущих турах Лиги 1

В 5 прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Лилль» выиграл два прошлых матча на стадионе «Нима»

Прогноз

У «Нима» откровенно мало шансов дать достойный отпор сопернику в этой игре. После поражения в прошлом туре «Лилль» бросит все силы на то, что бы крупно обыграть худшую команду чемпионата.

Предлагаем сделать ставку на победу гостей с учетом форы (-1,5) за коэффициент 2.20 в букмекерской конторе Фонбет.