Норвегия — Турция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (27.03.2021)

1616767561

вчера, 17:06

Норвежцы и турки с победы стартовали в отборе группы G на чемпионат мира-2022. Удастся ли хозяевам подтвердить свой статус фаворита?

Ставки букмекеров

По мнению букмекерской конторы Мелбет, Норвегия идет фаворитом встречи с котировкой 2.38, ничью можно взять за 3.44, а победа турок доступна за 3.22.

Форма команд

Норвежцы в Лиге Наций финишировали на второй позиции, сохранив за собой право остаться в дивизионе В на следующий сезон. В рамках отбора на чемпионат мира команда сумела легко разобраться с Гибралтаром (3:0), но в их триумфе мало кто сомневался. Вот теперь у сборной Норвегии соперник посерьезнее, грозные турки, которые после провала в Лиге Наций нацелены выйти на ЧМ -2022 напрямую.

Сборная Турции приятно удивила в противостоянии с Нидерландами, добившись уверенной победы (4:2). Игру сделал форвард команды Бурак Йылмаз, который отметился хет-триком. Хотя у гостей было довольно большое количество моментов для взятия ворот, все-таки турки сумели одержать победу и сейчас вполне способны претендовать на первое место в группе G, но для этого нужно еще огорчить норвежцев.

Информация для ставок

Норвегия не пропускает в двух последних домашних встречах

Сборная Турции не может победить в гостях уже на протяжении четырех игр

Пять последних побед норвежцев на домашней арене одержаны всухую

Прогноз

Сборная Турции временами играет очень результативно, но во многом такой результат связан с эмоциями. После игры с Нидерландами наверняка их будет немного, поэтому ожидать очередной голевой феерии однозначно сложно. Для гостей приемлемым результатом будет ничья, поэтому они начнут поединок вторым номером. Если ни одной из команд не удастся отличиться, то ставка на итоговый тотал меньше 2,5 мячей выглядит отличным решением для заключения пари. В букмекерской конторе Мелбет такой исход можно сыграть с котировкой 1.77.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Сербия — Португалия.