«Норвич» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.04.2021)

В 42-м туре Чемпионшипа «Норвич» сыграет дома с «Борнмутом». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на эту встречу.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Норвич» фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 1.98. На победу «Борнмута» можно поставить по коэффициенту 3.75, ничейный исход представлен коэффициентом 3.65.
Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.82. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.99.
Форма команд
«Норвич» с большим отрывом лидирует в Чемпионшипе и практически гарантировал себе выход в АПЛ. Команда показывает стабильные результаты и давно не проигрывает. В последних двух турах «Норвич» обыграл «Дерби Каунти» (1:0) и разгромил «Хаддерсфилд» (7:0).
«Борнмут» набрал отличную форму и побеждает в каждом матче. Команда занимает пятое место и находится в зоне плей-офф. В прошлом туре «Борнмут» одержал победу над «Хаддерсфилдом» (2:1), а до этого уверенно обыграл «Ковентри Сити» (4:1).
Информация для ставок
- «Норвич» не проигрывает 13 матчей подряд
- «Борнмут» выиграл пять последних матчей в чемпионате
- «Норвич» пропустил два мяча в последних девяти матчах Чемпионшипа на своем поле
- Последние три встречи между командами завершились исходом ТМ 1.5
Прогноз
Обе команды находятся в хорошей форме и показывают стабильные результаты. Предполагаем, что клубы не смогут выявить победителя в этом противостоянии, возможно, матч и вовсе пройдет без голов. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Мелбет.