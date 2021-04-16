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«Норвич» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.04.2021)

вчера, 06:06

В 42-м туре Чемпионшипа «Норвич» сыграет дома с «Борнмутом». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.533.97
Лига Ставок 2.02 3.45 3.65
Фонбет 2.00 3.45 3.75
Мелбет 2.06 3.50 3.78
1XBET 2.06 3.50 3.78
BetBoom 1.98 3.50 3.60

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Норвич» фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 1.98. На победу «Борнмута» можно поставить по коэффициенту 3.75, ничейный исход представлен коэффициентом 3.65.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.82. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Норвич» с большим отрывом лидирует в Чемпионшипе и практически гарантировал себе выход в АПЛ. Команда показывает стабильные результаты и давно не проигрывает. В последних двух турах «Норвич» обыграл «Дерби Каунти» (1:0) и разгромил «Хаддерсфилд» (7:0).

«Борнмут» набрал отличную форму и побеждает в каждом матче. Команда занимает пятое место и находится в зоне плей-офф. В прошлом туре «Борнмут» одержал победу над «Хаддерсфилдом» (2:1), а до этого уверенно обыграл «Ковентри Сити» (4:1).

Информация для ставок

  • «Норвич» не проигрывает 13 матчей подряд
  • «Борнмут» выиграл пять последних матчей в чемпионате
  • «Норвич» пропустил два мяча в последних девяти матчах Чемпионшипа на своем поле
  • Последние три встречи между командами завершились исходом ТМ 1.5

Прогноз

Обе команды находятся в хорошей форме и показывают стабильные результаты. Предполагаем, что клубы не смогут выявить победителя в этом противостоянии, возможно, матч и вовсе пройдет без голов. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.12 1.44 2.02 1.87 1.60 2.64
Лига Ставок 1.95 1.79 1.56 2.33
Мелбет 2.02 1.88
1XBET 2.91 1.40 2.02 1.88 1.57 2.43
BetBoom 2.90 1.37 1.93 1.81 1.53 2.37
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:35
Возможна ничья
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