«Норвич» — «Борнмут». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (24.08.2021)

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сегодня, 00:36

«Норвич» сыграет с «Борнмутом» в рамках 2-го этапа Кубка Английской Лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Норвич». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55 и на победу гостей по 3.50.

Форма команд

«Норвич», который недавно подписал игрока «Манчестер Юнайтед», провел невероятный сезон в Чемпионшипе, клуб смог выбраться в Премьер-лигу. Однако начало в АПЛ команда провалила. «Норвич» дважды проиграл с крупным счетом, но, стоит отметить, что клубу достались очень грозные соперники в первых двух турах. В первом матче «Норвич» проиграл 0:3 «Ливерпулю», а во второй игре по команде катком прошелся «Манчестер Сити» 5:0. В остальных матчах «Норвич» выглядел очень даже достойно.

«Борнмут» хорошо выступает в Чемпионшипе, клуб еще ни разу не проиграл. У команды две ничьи и две победы в стартовых турах. Также команда выиграла свой поединок в Кубке Английской Лиги, в этом матче был обыгран «Милтон Кинс» со счетом 5:0. В товарищеских играх «Борнмут» не порадовал, команда дважды проиграла и лишь один раз смогла вырвать победу у испанского клуба «Линенсе» со счетом 4:2.

Информация для ставок

«Борнмут» не проигрывает пять игр к ряду

«Норвич» проиграл три матча подряд

«Борнмут» забил 13 голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке команды могут устроить парад забитых мячей. Оба клуба хороши в атакующей линии, особенно это касается «Борнмута». Именно поэтому стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.85.