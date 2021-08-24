ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАнглия. Кубок Английской Лиги 2021/2022

«Норвич» — «Борнмут». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (24.08.2021)

сегодня, 00:36

«Норвич» сыграет с «Борнмутом» в рамках 2-го этапа Кубка Английской Лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.813.744.31
Мелбет 1.90 3.82 3.86
1XBET 1.90 3.82 3.86
BetBoom 1.89 3.60 3.90

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Норвич». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55 и на победу гостей по 3.50.

Форма команд

«Норвич», который недавно подписал игрока «Манчестер Юнайтед», провел невероятный сезон в Чемпионшипе, клуб смог выбраться в Премьер-лигу. Однако начало в АПЛ команда провалила. «Норвич» дважды проиграл с крупным счетом, но, стоит отметить, что клубу достались очень грозные соперники в первых двух турах. В первом матче «Норвич» проиграл 0:3 «Ливерпулю», а во второй игре по команде катком прошелся «Манчестер Сити» 5:0. В остальных матчах «Норвич» выглядел очень даже достойно.

«Борнмут» хорошо выступает в Чемпионшипе, клуб еще ни разу не проиграл. У команды две ничьи и две победы в стартовых турах. Также команда выиграла свой поединок в Кубке Английской Лиги, в этом матче был обыгран «Милтон Кинс» со счетом 5:0. В товарищеских играх «Борнмут» не порадовал, команда дважды проиграла и лишь один раз смогла вырвать победу у испанского клуба «Линенсе» со счетом 4:2.

Информация для ставок

  • «Борнмут» не проигрывает пять игр к ряду
  • «Норвич» проиграл три матча подряд
  • «Борнмут» забил 13 голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке команды могут устроить парад забитых мячей. Оба клуба хороши в атакующей линии, особенно это касается «Борнмута». Именно поэтому стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.71 1.67 2.21
Мелбет 2.13 1.79
1XBET 2.13 1.79
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии23
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:05
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100