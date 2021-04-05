«Норвич» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.04.2021)

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вчера, 10:19

«Норвич» сыграет против «Хаддерсфилда» в рамках 40-го тура Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча является «Норвич». На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.38. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.70, а на победу «Хаддерсфилда» по 8.50.

Форма команд

«Норвич» очень хорош в нынешнем сезоне. Клуб набрал 84 балла и расположился на первой строчке. В активе этой команды 25 побед, девять ничьих и пять поражений. Клуб забил 57 мячей и пропустил 28 голов. В последних матчах у «Норвича» были проблемы, но в целом игра команды радует, «Норвич» может продолжить свою удивительную серию уже в этом поединке. В случае победы над своим соперником «Норвич» может приблизиться к выходу в высшую лигу.

«Хаддерсфилд» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 43 балла. В нынешнем сезоне команда выиграла 11 поединков, десять раз играла вничью и проиграла 17 матчей. У клуба 42 забитых и 53 пропущенных мяча. В последних играх «Хаддерсфилд» играет очень неплохо и имеет беспроигрышную серию. В матче против «Норвича» будет сложно продолжить эту серию, но клуб постарается сделать все возможное.

Информация для ставок

● «Норвич» забил девять мячей за пять последних игр

● «Хаддерсфилд» не проигрывает пять игр кряду

● «Норвич» не проигрывает 11 игр кряду

Прогноз

В этом матче стоит сделать ставку на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на то, что первый гол забьет именно «Норвич» по 1.30.