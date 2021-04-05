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«Норвич» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.04.2021)

вчера, 10:19

«Норвич» сыграет против «Хаддерсфилда» в рамках 40-го тура Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.748.45
Лига Ставок 1.45 4.40 7.00
Фонбет 1.43 4.50 7.80
Мелбет 1.42 4.60 7.20
BetBoom 1.44 4.40 7.60

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча является «Норвич». На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.38. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.70, а на победу «Хаддерсфилда» по 8.50.

Форма команд

«Норвич» очень хорош в нынешнем сезоне. Клуб набрал 84 балла и расположился на первой строчке. В активе этой команды 25 побед, девять ничьих и пять поражений. Клуб забил 57 мячей и пропустил 28 голов. В последних матчах у «Норвича» были проблемы, но в целом игра команды радует, «Норвич» может продолжить свою удивительную серию уже в этом поединке. В случае победы над своим соперником «Норвич» может приблизиться к выходу в высшую лигу.

«Хаддерсфилд» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 43 балла. В нынешнем сезоне команда выиграла 11 поединков, десять раз играла вничью и проиграла 17 матчей. У клуба 42 забитых и 53 пропущенных мяча. В последних играх «Хаддерсфилд» играет очень неплохо и имеет беспроигрышную серию. В матче против «Норвича» будет сложно продолжить эту серию, но клуб постарается сделать все возможное.

Информация для ставок

● «Норвич» забил девять мячей за пять последних игр
● «Хаддерсфилд» не проигрывает пять игр кряду
● «Норвич» не проигрывает 11 игр кряду

Прогноз

В этом матче стоит сделать ставку на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на то, что первый гол забьет именно «Норвич» по 1.30.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Ноттингем Форест» — КПР.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.74 1.68 2.29
Лига Ставок 2.90 1.38 1.97 1.78 1.56 2.34
Мелбет 2.07 1.84
BetBoom 2.95 1.36 1.95 1.79 1.55 2.32
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 12:03
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Норвич»
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