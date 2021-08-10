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«Ноттингем Форест» — «Брэдфорд Сити». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (11.08.2021)

10 августа 2021, 11:36

«Ноттингем Форест» играет против «Брэдфорда» в рамках очередного этапа Кубка Английской Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.16 2.96 3.32
BetBoom 2.26 3.20 3.20

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Ноттингем Форест». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.47. Ничейный исход оценивается коэффициентом 4.10, а победа гостей — в 6.50.

Форма команд

«Ноттингем Форест», который недавно подписал голкипера сборной США, в последних матчах выглядит неплохо, но команда может играть еще лучше. В Чемпионшипе клуб стартовал не лучшим образом, у «Фореста» было поражение от «Ковентри Сити» со счетом 1:2. Команда не может выиграть в Чемпионшипе вот уже несколько игр кряду, неприятная серия началась еще в конце прошлого сезона. «Форест» мало забивает и часто пропускает, не стоит ждать от этого клуба идеальной игры в обороне.

«Брэдфорд» здорово проявил себя в последних матчах. Несмотря на то, что клуб играет в третьем по силе чемпионате Англии, команда держится очень даже хорошо. «Брэдфорд» выиграл шесть товарищеских поединков. В своей лиге клуб стартовал не очень хорошо, команда сыграла вничью со счетом 0:0. «Брэдфорд» — отличный соперник для «Фореста», ведь «Ноттингем» отлично играет против клубов, которые слабее его.

Информация для ставок

● «Брэдфорд» проиграл два матча из последних десяти
● «Ноттингем Форест» выиграл два матча из последних пяти
● «Брэдфорд» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.72 2.16
BetBoom 2.26 1.59 1.67 2.12 1.35 3.05
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Все комментарии
shlomo
shlomo
10 августа в 13:07
Хозяева фавориты матча
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