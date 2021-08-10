«Ноттингем Форест» — «Брэдфорд Сити». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (11.08.2021)

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10 августа 2021, 11:36

«Ноттингем Форест» играет против «Брэдфорда» в рамках очередного этапа Кубка Английской Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Ноттингем Форест». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.47. Ничейный исход оценивается коэффициентом 4.10, а победа гостей — в 6.50.

Форма команд

«Ноттингем Форест», который недавно подписал голкипера сборной США , в последних матчах выглядит неплохо, но команда может играть еще лучше. В Чемпионшипе клуб стартовал не лучшим образом, у «Фореста» было поражение от «Ковентри Сити» со счетом 1:2. Команда не может выиграть в Чемпионшипе вот уже несколько игр кряду, неприятная серия началась еще в конце прошлого сезона. «Форест» мало забивает и часто пропускает, не стоит ждать от этого клуба идеальной игры в обороне.

«Брэдфорд» здорово проявил себя в последних матчах. Несмотря на то, что клуб играет в третьем по силе чемпионате Англии, команда держится очень даже хорошо. «Брэдфорд» выиграл шесть товарищеских поединков. В своей лиге клуб стартовал не очень хорошо, команда сыграла вничью со счетом 0:0. «Брэдфорд» — отличный соперник для «Фореста», ведь «Ноттингем» отлично играет против клубов, которые слабее его.

Информация для ставок

● «Брэдфорд» проиграл два матча из последних десяти

● «Ноттингем Форест» выиграл два матча из последних пяти

● «Брэдфорд» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85.