«Ньюкасл» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (26.01.2021)

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25 января 2021, 15:35

26 января «Ньюкасл» принимает на своем стадионе «Лидс» в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что фаворитом этого поединка будет «Лидс», на его победу рекомендуют ставить с коэффициентом 1.94. Ничейный исход оценили коэффициентом 3.90, а победу хозяев поля в 3.80. «Лидс» очень уверенно играет в нынешнем сезоне, тогда как у «Ньюкасла» все очень плохо.

Форма команд

«Ньюкасл» находится на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 19 баллов. Свой последний матч клуб проиграл со счетом 0:2. Всё идет к тому, что Стива Брюса вновь сменит Рафа Бенитес, который не так давно покинул Китай.

«Лидс» Марсело Бьелсы очень неплохо начал свой путь в АПЛ . К сожалению, держать такую форму долго не удалось. «Лидс» находится на 12-й строчке в таблице и имеет в активе 23 пункта. Свой последний матч «Лидс» проиграл со счетом 0:1.

Информация для ставок

● «Ньюкасл» проиграл пять последних матчей

● У «Ньюкасла» десять забитых мячей в сезоне — один из худших показателей в АПЛ

● «Лидс» выиграл два из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити рекомендуют обратить внимание на ставку голы в обоих таймах с коэффициентом 1.57. «Лидс» много забивает в нынешнем сезоне и вполне может отметиться в обоих таймах, а «Ньюкасл» и в атаке, и в защите. Гости — фавориты данного противостояния.

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