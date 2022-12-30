«Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (31.12.2022)

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вчера, 21:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.45. Поставить на «Лидс» можно по 7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» показывает отличные результаты, при этом не так много и потратив на трансферном рынке. Тренерскому штабу удалось создать конкурентноспособный коллектив, который на данный момент занимает третье место с 33 очками и проиграл всего одну игру в АПЛ наравне с «Манчестер Сити». В прошлом туре «Ньюкасл Юнайтед» уверенно обыграл на выезде «Лестер» (3:0), а ранее прошел «Борнмут» в кубке Английской Лиги (1:0).

«Лидс» в нынешнем сезоне выглядит очень неважно и причин этому довольно много, начиная от ошибок тренерского штаба и заканчивая подбором игроков. Команда смогла набрать 15 очков, что позволяет ей занимать 15 место и только на два пункта опережать зону вылета. В прошлой игре «Лидс» без шансов уступил «Манчестер Сити» по игре (1:3), а ранее в товарищеской встрече проиграл «Монако» (2:4).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл 12 из 15 последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей «Лидса» завершились исходом «обе забьют»

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл только один матч из пяти последних с «Лидсом»

Пять из семи последних встреч команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

На данный момент «сороки» являются более качественной и сильной командой. Предполагаем, что у «Ньюкасл Юнайтед» не будет проблем в этом матче и они выиграют с форой (-1.5), поставить на которую можно по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.