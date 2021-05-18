«Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Англии (19.05.2021)

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вчера, 06:24

«Ньюкасл» примет «Шеффилд Юнайтед» в рамках 37-го тура английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ньюкасл» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. Победа «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 4.85, ничейный исход представлен коэффициентом 3.85.

Форма команд

«Ньюкасл» набрал 39 очков и находится на 16-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 10 побед, 9 ничьих и 17 поражений. В этом сезоне «сороки» забили 43 гола и пропустили 62 мяча. Последнее время «Ньюкасл», как и на протяжении большей части сезона, показывает не лучшие результаты и много пропускает.

«Шеффилд» — худший клуб АПЛ этого сезона. Команда с 20 баллами расположилась на последней строчке чемпионата. На счету «клинков» 6 побед, 2 ничьи и 28 поражений. В этом сезоне «Шеффилд» забил 19 голов и пропустил 62 мяча. В последних поединках «Шеффилд» играет, на удивление, неплохо. Клуб давно потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ , однако время от времени набирает очки в последних матчах.

Информация для ставок

«Шеффилд» выиграл два из последних пяти матчей

«Ньюкасл» забил и пропустил одинаковое количество мячей в пяти последних матчах — 11

«Шеффилд» выиграл 2 выездных матча из 18 в этом сезоне

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Ньюкасла» по коэффициенту 1.18. Также можно поставить на тотал забитых мячей меньше трех по коэффициенту 1.48.

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