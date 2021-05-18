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«Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Англии (19.05.2021)

вчера, 06:24

«Ньюкасл» примет «Шеффилд Юнайтед» в рамках 37-го тура английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.773.854.73
Лига Ставок 1.76 3.95 4.50
Мелбет 1.77 4.00 4.98
1XBET 1.77 4.00 4.98
BetBoom 1.74 3.91 4.92

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ньюкасл» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. Победа «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 4.85, ничейный исход представлен коэффициентом 3.85.

Форма команд

«Ньюкасл» набрал 39 очков и находится на 16-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 10 побед, 9 ничьих и 17 поражений. В этом сезоне «сороки» забили 43 гола и пропустили 62 мяча. Последнее время «Ньюкасл», как и на протяжении большей части сезона, показывает не лучшие результаты и много пропускает.

«Шеффилд» — худший клуб АПЛ этого сезона. Команда с 20 баллами расположилась на последней строчке чемпионата. На счету «клинков» 6 побед, 2 ничьи и 28 поражений. В этом сезоне «Шеффилд» забил 19 голов и пропустил 62 мяча. В последних поединках «Шеффилд» играет, на удивление, неплохо. Клуб давно потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ, однако время от времени набирает очки в последних матчах.

Информация для ставок

  • «Шеффилд» выиграл два из последних пяти матчей
  • «Ньюкасл» забил и пропустил одинаковое количество мячей в пяти последних матчах — 11
  • «Шеффилд» выиграл 2 выездных матча из 18 в этом сезоне

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Ньюкасла» по коэффициенту 1.18. Также можно поставить на тотал забитых мячей меньше трех по коэффициенту 1.48.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Торино».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.07 1.73 1.64 2.22
Мелбет 2.14 1.82
1XBET 2.14 1.82
BetBoom 3.32 1.35 2.13 1.76 1.67 2.28
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shlomo
shlomo
вчера в 07:48
Хозяева не проиграют
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