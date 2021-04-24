«Нюрнберг» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (24.04.2021)

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вчера, 03:45

«Нюрнберг» и «Хайденхайм» проведут очную встречу в рамках 31-го тура второй лиги Германии. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекерская контора Мелбет отдаёт минимальное предпочтение «Нюрнбергу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.6. Победа «Хайденхайма» оценивается в 2.75. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.3.

Ставка на тотал больше 2.5 мячей представлена коэффициентом 1.88, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.67.

Форма команд

«Хайденхайм» проводит неплохой сезон и перед 31 туром занимает пятое место. Команда набрала 9 очков в последних 5 матчах, что можно считать удовлетворительным результатом. У клуба есть все шансы побороться за третье место, дающее путевку в переходные матчи за выход в Бундеслигу, однако некоторые конкуренты сыграли меньшее количество матчей, поэтому сделать это будет довольно сложно. В прошлом туре «Хайденхайм» проиграл «Бохуму» (0:2), а немного ранее крупно обыграл «Ян» (0:3).

«Нюрнберг» заметно улучшил свою игру, о чем свидетельствует серия из 5 матчей без поражений. Команда находится на относительно безопасном расстоянии от зоны вылета. В двух последних турах «Нюрнберг» сыграл вничью с «Вюрцбургер Кикерс» (1:1) и одержал победу над «Эрцгебирге» (1:0).

Информация для ставок

«Нюрнберг» не проигрывает пять матчей подряд во Второй Бундеслиге

Шесть из семи последних матчей «Хайденхайма» закончились тоталом больше 2.5 мячей

В четырех из пяти матчей между командами на поле «Нюрнберга» сыграла ставка «обе забьют»

Две из последних трех встреч команд завершились ничейными результатами

Прогноз

«Нюрнберг» находится в хорошей форме и имеет неплохие шансы на успех в этом поединке. «Хайденхайм» играет нестабильно и вряд ли сможет одержать победу в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу «Нюрнберга» с форой 0 по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.