«Нюрнберг» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (24.04.2021)

«Нюрнберг» и «Хайденхайм» проведут очную встречу в рамках 31-го тура второй лиги Германии. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на эту игру.
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3 : 1
завершен
вчера, 14:00
Ставки букмекеров
В этой встрече букмекерская контора Мелбет отдаёт минимальное предпочтение «Нюрнбергу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.6. Победа «Хайденхайма» оценивается в 2.75. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.3.
Ставка на тотал больше 2.5 мячей представлена коэффициентом 1.88, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.67.
Форма команд
«Хайденхайм» проводит неплохой сезон и перед 31 туром занимает пятое место. Команда набрала 9 очков в последних 5 матчах, что можно считать удовлетворительным результатом. У клуба есть все шансы побороться за третье место, дающее путевку в переходные матчи за выход в Бундеслигу, однако некоторые конкуренты сыграли меньшее количество матчей, поэтому сделать это будет довольно сложно. В прошлом туре «Хайденхайм» проиграл «Бохуму» (0:2), а немного ранее крупно обыграл «Ян» (0:3).
«Нюрнберг» заметно улучшил свою игру, о чем свидетельствует серия из 5 матчей без поражений. Команда находится на относительно безопасном расстоянии от зоны вылета. В двух последних турах «Нюрнберг» сыграл вничью с «Вюрцбургер Кикерс» (1:1) и одержал победу над «Эрцгебирге» (1:0).
Информация для ставок
- «Нюрнберг» не проигрывает пять матчей подряд во Второй Бундеслиге
- Шесть из семи последних матчей «Хайденхайма» закончились тоталом больше 2.5 мячей
- В четырех из пяти матчей между командами на поле «Нюрнберга» сыграла ставка «обе забьют»
- Две из последних трех встреч команд завершились ничейными результатами
Прогноз
«Нюрнберг» находится в хорошей форме и имеет неплохие шансы на успех в этом поединке. «Хайденхайм» играет нестабильно и вряд ли сможет одержать победу в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу «Нюрнберга» с форой 0 по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.