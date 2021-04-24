ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Нюрнберг» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (24.04.2021)

вчера, 03:45

«Нюрнберг» и «Хайденхайм» проведут очную встречу в рамках 31-го тура второй лиги Германии. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.322.80
Лига Ставок 2.70 3.30 2.60
Фонбет Live! 1.02 21.00 100.00
Мелбет 2.73 3.24 2.65
BetBoom 2.72 3.40 2.67

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекерская контора Мелбет отдаёт минимальное предпочтение «Нюрнбергу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.6. Победа «Хайденхайма» оценивается в 2.75. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.3.

Ставка на тотал больше 2.5 мячей представлена коэффициентом 1.88, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.67.

Форма команд

«Хайденхайм» проводит неплохой сезон и перед 31 туром занимает пятое место. Команда набрала 9 очков в последних 5 матчах, что можно считать удовлетворительным результатом. У клуба есть все шансы побороться за третье место, дающее путевку в переходные матчи за выход в Бундеслигу, однако некоторые конкуренты сыграли меньшее количество матчей, поэтому сделать это будет довольно сложно. В прошлом туре «Хайденхайм» проиграл «Бохуму» (0:2), а немного ранее крупно обыграл «Ян» (0:3).

«Нюрнберг» заметно улучшил свою игру, о чем свидетельствует серия из 5 матчей без поражений. Команда находится на относительно безопасном расстоянии от зоны вылета. В двух последних турах «Нюрнберг» сыграл вничью с «Вюрцбургер Кикерс» (1:1) и одержал победу над «Эрцгебирге» (1:0).

Информация для ставок

  • «Нюрнберг» не проигрывает пять матчей подряд во Второй Бундеслиге
  • Шесть из семи последних матчей «Хайденхайма» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • В четырех из пяти матчей между командами на поле «Нюрнберга» сыграла ставка «обе забьют»
  • Две из последних трех встреч команд завершились ничейными результатами

Прогноз

«Нюрнберг» находится в хорошей форме и имеет неплохие шансы на успех в этом поединке. «Хайденхайм» играет нестабильно и вряд ли сможет одержать победу в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу «Нюрнберга» с форой 0 по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.50 1.85 2.05 1.48 2.78
Лига Ставок 2.70 1.43 1.86 1.88 1.49 2.50
Мелбет 1.93 1.96
1XBET 2.59 1.43 1.88 2.02 1.45 2.50
BetBoom 2.70 1.48 1.87 1.97 1.50 2.65
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 04:18
Думаю ОЗ и Тб
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100