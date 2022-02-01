«Нюрнберг» — «Ингольштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (04.02.2022)

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вчера, 11:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Нюрнберг». Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Ингольштадта» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.79.

Форма команд

«Нюрнберг» чередует победы с поражениями в последних встречах, но тем не менее, остается одним из претендентов на повышение в классе по итогам сезона. Коллектив занимает седьмое место с 33 очками, что на шесть пунктов меньше, чем у лидера «Санкт-Паули». В домашнем поединке с последней командой чемпионата, коллектив приложит все усилия, чтобы не допустить осечки и набрать важные три пункта. В двух последних поединках второй Бундеслиги «Нюрнберг» выиграл в «Фортуны» (1:0) и уступил на своем поле «Падерборну» (1:2).

«Ингольштадт» предпринимает робкие попытки выбраться из зоны вылета, но на данный момент до этого достижения коллективу еще далеко. Последнее место и 10 набранных очков – результат всех стараний клуба в нынешнем сезоне. Чтобы остаться во второй Бундеслиги, тренерскому штабу необходимо срочно вносить корректировки в тренировочный процесс и формирование состава для улучшения результатов. В прошлом туре «Ингольштадт» проиграл на своем стадионе «Дармштадту» (0:2), а ранее уступил и «Хайденхайму» (1:2).

Информация для ставок

«Нюрнберг» выиграл семь из десяти матчей во всех турнирах, а «Ингольштадт» одержал только две победы

«Ингольштадт» смог отличиться забитыми мячами только в шести матчах из десяти на поле соперника

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Нюрнберг» не может выиграть у «Ингольштадта» уже три матча подряд

Прогноз

Предполагаем, что команды будут играть очень осторожно, что не позволит болельщикам увидеть большое количество мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.