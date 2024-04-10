«Олимпиакос» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги конференций (11.04.2024)

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вчера, 23:00

Ставки букмекеров

Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Олимпиакос». Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.35. В случае победы «Фенербахче», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за тотал больше 2.5 мячей, а тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Олимпиакос» героически пробился в четвертьфинал Лиги конференций, отыграв три мяча в ответном матче и теперь встретится с более сложным соперником, с которым подобных ситуаций допускать нельзя, а наоборот следует добиваться преимущества на своем стадионе. В чемпионате Греции клуб идет лишь на четвертом месте с 63 баллами, но отстает от лидера всего на четыре пункта. В прошлом туре «Олимпиакос» на выезде разгромил «Лами» (5:1), а ранее крупно переиграл «Арис» (3:0).

«Фенербахче» также проводит хороший сезон и впереди у команды много ответственных поединков. В чемпионате Турции клуб занимает второе место с 82 баллами и только на два пункта отстает от лидера «Галатасарая». Именно между этими клубами и решится судьба чемпионства. В игре с «Олимпиакосом» гости постараются сыграть аккуратно, не давая большого пространства сопернику и найти своим моменты. Два последних матча «Фенербахче» завершились победами на выезде над «Трабзонспором» (3:2) и на своем поле с «Аданадемирспор» (4:2).

Информация для ставок

«Фенербахче» проиграл только два матча из последних десяти во всех турнирах

«Олимпиакос» выиграл шесть из восьми последних домашних встреч

Команды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах

Прогноз

Предполагаем, что матч будет интересным и богатым на забитые мячи, а обе команды отличатся в воротах противника. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.