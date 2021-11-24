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«Олимпиакос» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

24 ноября 2021, 17:13

«Олимпиакос» примет «Фенербахче» в рамках пятого тура Лиги Европы. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту встречу.

Лига Европы 2021/2022
Олимпиакос
Фенербахче
1 : 0
завершен
25 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.753.744.75
Фонбет 1.75 3.70 4.75
Мелбет 1.79 3.90 4.61
1XBET 1.80 3.96 4.84

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Олимпиакос». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа гостей в 3.60.

Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей меньше трех по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Олимпиакос» выступает в группе D. Команда набрала всего шесть пунктов и находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе греческого футбольного клуба две победы, ни одного ничейного исхода и два поражения. Команда забила семь голов и пропустила шесть мячей. В последних матчах «Олимпиакос» дважды проиграл «Айнтрахту», также была победа над «Фенербахче».

«Фенербахче» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба пять пунктов. Команда выиграла один поединок, дважды играла вничью и проиграла в одном матче. У турецкого коллектива шесть забитых и шесть пропущенных. Последние матчи для «Фенербахче» были удачными, клуб выиграл, а затем сыграл вничью с «Антверпеном». Еще было поражение от «Олимпиакоса».

Информация для ставок

  • «Фенербахче» не проигрывает три поединка кряду
  • «Олимпиакос» выиграл четыре матча из последних пяти
  • У «Фенербахче» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «ничья или победа „Фенербахче“» по коэффициенту 2.10. В последних поединках турецкий футбольный клуб выглядит очень хорошо, команда много забивает и часто побеждает. Не исключено, что «Фенербахче» сможет зацепиться за очки и здесь.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.39 2.03 1.82 1.58 2.41
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 1.14 6.06
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Все комментарии
74xredevk33p
74xredevk33p
24 ноября в 22:16
Футбольный клуб Олимпиакос (Пирей) одержит победу.
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a3rwu4k5pd62
24 ноября в 18:36
Футбольный клуб Олимпиакос (Пирей) выиграет матч.
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