«Олимпиакос» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

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24 ноября 2021, 17:13

«Олимпиакос» примет «Фенербахче» в рамках пятого тура Лиги Европы. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Олимпиакос». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа гостей в 3.60.

Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей меньше трех по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Олимпиакос» выступает в группе D. Команда набрала всего шесть пунктов и находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе греческого футбольного клуба две победы, ни одного ничейного исхода и два поражения. Команда забила семь голов и пропустила шесть мячей. В последних матчах «Олимпиакос» дважды проиграл «Айнтрахту», также была победа над «Фенербахче».

«Фенербахче» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба пять пунктов. Команда выиграла один поединок, дважды играла вничью и проиграла в одном матче. У турецкого коллектива шесть забитых и шесть пропущенных. Последние матчи для «Фенербахче» были удачными, клуб выиграл, а затем сыграл вничью с «Антверпеном». Еще было поражение от «Олимпиакоса».

Информация для ставок

«Фенербахче» не проигрывает три поединка кряду

«Олимпиакос» выиграл четыре матча из последних пяти

У «Фенербахче» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «ничья или победа „Фенербахче“» по коэффициенту 2.10. В последних поединках турецкий футбольный клуб выглядит очень хорошо, команда много забивает и часто побеждает. Не исключено, что «Фенербахче» сможет зацепиться за очки и здесь.