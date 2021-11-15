Оман – Япония. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

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15 ноября 2021, 20:35

Сборная Омана на домашней арене сыграет против национальной команды Японии. Мы приготовили анализ ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Японию очевидным фаворитом этого противостояния. В линии БК Бетсити ставки на победу гостей идут по коэффициенту 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.20, а победа Омана доступна по котировке 7.80.

Форма команд

Оман остается в борьбе за место в Топ-3 квалификационной группы ЧМ -22. По итогам пяти сыгранных матчей сборной удалось набрать девять очков, которые располагают ее на четвертом месте, а дистанция от третьей строчки составляет два балла.

Футболисты Омана отлично проявили себя в последних двух матчах, в которых они смогли победить Вьетнам (3:1) и сыграть вничью с Китаем (1:1).

Япония занимает третье место в общем зачете группы, набрав за пять туров девять очков. Сборная одержала победы над Китаем (1:0), Австралией (2:1) и Вьетнамом (1:0), уступив Саудовской Аравии (0:1) и Оману (0:1).

Информация для ставок

• Япония выиграла 3 из 4 последних гостевых матчей квалификации ЧМ -2022

• Оман не побеждал в 3 из 5 прошлых домашних матчей во всех турнирах

• Япония побеждала Оман в 4 из 5 гостевых матчей, пропустив в этих встречах только два гола

Прогноз

Учитывая важность предстоящей игры, командам придется надежно сыграть в защите, чтобы минимизировать риски. Предлагаем ставку на ТМ (2.5) голов по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Бетсити.