«Оренбург» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (03.09.2022)

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вчера, 14:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.13. Победа «Химки» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.85. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.7.

Форма команд

«Оренбург» на данный момент не показывает стабильных выступлений в РПЛ и набрал лишь шесть очков за все стартовые туры. Команда идет только на 12 месте и опережает конкурента из зоны вылета лишь по дополнительным показателям. В домашней игре с «Химками» у хозяев есть возможность воспользоваться не лучшей формой оппонента и одержать важную победу. Последние два матча «Оренбурга» завершились поражениями от «Ахмата» (1:3) и «Локомотива» (1:5).

В «Химках» непонятная ситуация с тренерским штабом, что оказывает большое влияние на результаты коллектива, который проигрывает уже несколько матчей подряд. Перед стартом очередного тура команда смогла набрать лишь семь очков, что на одно больше, чем у соперников из зоны вылета. В прошлом туре «Химки» уступили в кубке России «Краснодару» (0:2), а в чемпионате были разгромлены «Сочи» (1:4).

Информация для ставок

Обе команды проиграли по четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Оренбург» забивал в девяти из десяти последних матчах на своем стадионе

«Химки» проиграл три из пяти личных встреч за последнее время

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95.