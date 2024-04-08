«Оренбург» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России (08.04.2024)

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сегодня, 10:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Рубина» оценивается за 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Оренбург» проводит слабый сезон и как результат команда пребывает в зоне вылета, а именно на 14 месте. В активе клуба, как и у еще двух конкурентов, по 20 баллов и еще не все потеряно, ведь до конца сезона предстоит сыграть восемь матчей. В предстоящей встрече хозяева будут предельно мотивированы и настроены на победу над «Рубином», которому не угрожает угроза вылета. В последнем туре РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а в кубке России на выезде переиграл «Ахмат» (1:0).

«Рубин» провел средний сезон и может быть доволен своим местом в середине таблицы, которое с 32 очками практически гарантирует безопасное окончание сезона. В следующем футбольном году в Казани будут ждать куда более высоких мест в РПЛ , а пока коллектив может спокойно доигрывать, не забывая набирать очки. Два последних поединка «Рубина» завершились ничьей в товарищеской игре с «Актобе» (1:1) и успехом в чемпионате с «Ахматом» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Рубина» завершились исходом «обе забьют»

«Оренбург» уступил всего в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Восемь из девяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой без большого количества забитых мячей практически во всех поединках. Рекомендуем и в этот раз сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.