«Оренбург» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России (08.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Рубина» оценивается за 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.
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сегодня, 17:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.
Форма команд
«Оренбург» проводит слабый сезон и как результат команда пребывает в зоне вылета, а именно на 14 месте. В активе клуба, как и у еще двух конкурентов, по 20 баллов и еще не все потеряно, ведь до конца сезона предстоит сыграть восемь матчей. В предстоящей встрече хозяева будут предельно мотивированы и настроены на победу над «Рубином», которому не угрожает угроза вылета. В последнем туре РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а в кубке России на выезде переиграл «Ахмат» (1:0).
«Рубин» провел средний сезон и может быть доволен своим местом в середине таблицы, которое с 32 очками практически гарантирует безопасное окончание сезона. В следующем футбольном году в Казани будут ждать куда более высоких мест в РПЛ, а пока коллектив может спокойно доигрывать, не забывая набирать очки. Два последних поединка «Рубина» завершились ничьей в товарищеской игре с «Актобе» (1:1) и успехом в чемпионате с «Ахматом» (2:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Рубина» завершились исходом «обе забьют»
- «Оренбург» уступил всего в двух поединках из десяти последних во всех турнирах
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
- Восемь из девяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды играют между собой без большого количества забитых мячей практически во всех поединках. Рекомендуем и в этот раз сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.