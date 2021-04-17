«Осасуна» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (18.04.2021)

1618663213

вчера, 15:40

«Осасуна» принимает «Эльче» в рамках 33-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 18 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Осасуна», поставить на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.95. Также стоит рассмотреть ничейный исход за 3.20. Поставить на победу «Эльче» можно по коэффициенту 4.50.

Форма команд

«Осасуна» в этом сезоне находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 пункта. У команды восемь побед, десять ничьих и 12 поражений. Этот клуб забил 25 голов и пропустил 36 мячей. В последних играх «Осасуна» стабильно набирает очки, команда находится в неплохой форме, но говорить о том, что она обезопасила себя от вылета в Сегунду, еще слишком рано.

Положение «Эльче» в турнирной таблице можно назвать печальным. Клуб находится на 18-й строчке в турнирной таблице и набрал 26 баллов. В нынешнем сезоне у команды всего пять побед, 11 ничьих и 14 поражений. В активе этой команды 27 забитых и 46 пропущенных мячей. В последних играх «Эльче» играет далеко не лучшим образом и постоянно теряет очки. У «Эльче» печальная серия без побед, и она может продлиться, если команда оступится и в матче против «Осасуны».

Информация для ставок

● «Осасуна» не проигрывает четыре игры кряду

● «Эльче» не побеждает вот уже пять матчей подряд

● «Осасуна» забила всего два мяча в пяти последних играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов меньше 1.5 по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.62. В этом поединке не стоит ожидать обилия забитых мячей.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Бетис» — «Валенсия».