ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Осасуна» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (18.04.2021)

вчера, 15:40

«Осасуна» принимает «Эльче» в рамках 33-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 18 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Осасуна», поставить на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.95. Также стоит рассмотреть ничейный исход за 3.20. Поставить на победу «Эльче» можно по коэффициенту 4.50.

Форма команд

«Осасуна» в этом сезоне находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 пункта. У команды восемь побед, десять ничьих и 12 поражений. Этот клуб забил 25 голов и пропустил 36 мячей. В последних играх «Осасуна» стабильно набирает очки, команда находится в неплохой форме, но говорить о том, что она обезопасила себя от вылета в Сегунду, еще слишком рано.

Положение «Эльче» в турнирной таблице можно назвать печальным. Клуб находится на 18-й строчке в турнирной таблице и набрал 26 баллов. В нынешнем сезоне у команды всего пять побед, 11 ничьих и 14 поражений. В активе этой команды 27 забитых и 46 пропущенных мячей. В последних играх «Эльче» играет далеко не лучшим образом и постоянно теряет очки. У «Эльче» печальная серия без побед, и она может продлиться, если команда оступится и в матче против «Осасуны».

Информация для ставок

● «Осасуна» не проигрывает четыре игры кряду
● «Эльче» не побеждает вот уже пять матчей подряд
● «Осасуна» забила всего два мяча в пяти последних играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов меньше 1.5 по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.62. В этом поединке не стоит ожидать обилия забитых мячей.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Бетис» — «Валенсия».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.96 1.94 1.54 2.62
Лига Ставок 1.92 1.89 1.52 2.55
Мелбет 1.57 2.65
1XBET 1.90 1.93 4.70 1.18 1.24 4.30
BetBoom 1.94 1.92 1.53 2.58 1.28 3.89
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 19:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Эльче»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100