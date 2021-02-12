«Остенде» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.02.2021)

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сегодня, 02:30

«Остенде» в 26-м туре чемпионата Бельгии примет у себя «Генк». Предлагаем обзор ставок и прогноз на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам поля. На победу «Остенде» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить с коэффициентом 2.55. Поверить в успех «Генка» можно за 2.65, а ничья котируется коэффициентом 3.65.

Тотал больше 2.5 мячей представлен котировкой 1.7. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – можно поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Генк» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, однако результаты команды за последние две-три недели оставляют желать лучшего. Клуб выиграл всего одну встречу из пяти последних, и при таком наборе очков команда очень быстро может покинуть зону еврокубков. В последних двух турах «Генк» уступил «Андерлехту» (1:2) и сыграл вничью с «Мехеленом» (0:0).

«Остенде» расположился на 5-м месте, а в последних четырех матчах смог набрать всего 7 очков. Команда смогла улучшить свою игру и отстает на 2 пункта от места, которое дает право на участие в плей-офф за чемпионство. В прошлом туре команда оказалась сильнее «Сент-Трюйдена» (3:1), а до этого проиграла «Зюлте-Варегему» (1:2).

Информация для ставок

«Генк» выиграл один матч из последних пяти в чемпионате Бельгии

Десять из одиннадцати матчей с участием «Остенде» завершились с тоталом больше 2.5 мячей

В последних трех встречах между командами заходила ставка «обе забьют»

«Остенде» не проигрывает уже семь домашних матчей

Прогноз

В этом поединке сойдутся примерно равные по силам команды. Предполагаем, что исходом этой напряженной борьбы станет ничья. Сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.65.