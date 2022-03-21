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Китай – Саудовская Аравия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2022)

вчера, 13:44
Китай

Ставки букмекеров

У экспертов мало сомнений в том, что Саудовская Аравия выиграет этот матч. Ставки на победу гостей в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.38. Для сравнения вероятность победы Китая оценивается в 9.20, а ставки на ничью принимаются по котировке 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.254.411.40
1XBET 8.70 4.30 1.41

Если же рассматривать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение низкой результативности. К примеру, ставки на ТМ(2,5) голов играются по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

Китай уже выпал из борьбы за путевку на Чемпионат мира. За восемь сыгранных туров в третьем раунде квалификации сборная заработала всего пять баллов, заняв предпоследнее место в группе на данный момент.

Выделим, что китайская сборная проиграла пять из восьми матчей в отборе, забив в общей сложности всего восемь голов, а в предыдущем туре команда безуспешно сыграла на поле Вьетнама (1:3).

Саудовская Аравия является лидером отборочной группы. В восьми матчах квалификации сборная одержала шесть побед и одну ничью, а единственное поражение было зафиксировано в минувшем туре в гостях у Японии (0:2).

Вместе с тем Саудовская Аравия надежно обороняется в квалификации – только 5 пропущенных голов, а атака команды организовала 10 результативных действий.

Информация для ставок

  • Саудовская Аравия победила Китай на своем поле в текущем отборе (3:2)
  • Китай не побеждал в 6 из последних 7 матчей против Саудовской Аравии
  • Саудовская Аравия сыграла на ТМ(2,5) голов в 6 прошлых гостевых матчах

Прогноз

Отсутствие турнирной мотивации у Китая и регулярные низовые матчи Саудовской Аравии дают основания рекомендовать комбинированную ставку на победу гостей и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.70 1.66 2.25
1XBET 1.69 2.27
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:41
Победа команды Саудовской Аравии в этом матче и тотал меньше 2,5. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 14:12
"Поднебесная", при своем громадном населении, пока что только однажды была представлена на чемпионате мира - причем так там ничего и не показала. Тем удивительно видеть столь слабые результаты, при том, что в целом в спорте китайцы очень успешны. Возможно, командные виды спорта просто не для них? В футбол ведь долго тут вливали деньги, а местная Суперлига пестрила именами звезд, что ехали на дальний Восток за "длинным юанем". Но ни это, ни работа такого маэстро, как Марчелло Липпи, ничего не дало....
"Зеленые" в свое время, в 1994-м году, дебютируя на чемпионате мира, стали сенсацией, выйдя из группы. Потом еще трижды кряду, пусть и без таких успехов, сборная выступала на мундиалях... А дальше был спад, и только на прошлый "большой" турнир получилось пробиться. Даже у Египта там выиграли, а на большее, при Уругвае и России в квартете, было претендовать наивно. Этот отбор саудиты проводят под руководством Эрве Ренара, который был успешен с рядом сборных Африки. В Азии он тоже начал хорошо: да, не выиграли у Австралии и уступили недавно Японии. Но, выиграв все остальные матчи, именно "зеленые" пока лидируют. И, если победят сейчас, окончательно забронируют за собой билеты в соседний Катар.....
Как мне кажется, все-таки китайцев очень уж недооценивают. Тем более что саудитам нужен тут, в первую очередь, результат. Стоит присмотреться к форе "+1,5 гола" на хозяев.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:47
Победа гостей.
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