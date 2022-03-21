Китай – Саудовская Аравия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2022)

Ставки букмекеров
У экспертов мало сомнений в том, что Саудовская Аравия выиграет этот матч. Ставки на победу гостей в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.38. Для сравнения вероятность победы Китая оценивается в 9.20, а ставки на ничью принимаются по котировке 4.20.
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24 марта 2022, 18:00
четверг
Если же рассматривать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение низкой результативности. К примеру, ставки на ТМ(2,5) голов играются по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.15.
Форма команд
Китай уже выпал из борьбы за путевку на Чемпионат мира. За восемь сыгранных туров в третьем раунде квалификации сборная заработала всего пять баллов, заняв предпоследнее место в группе на данный момент.
Выделим, что китайская сборная проиграла пять из восьми матчей в отборе, забив в общей сложности всего восемь голов, а в предыдущем туре команда безуспешно сыграла на поле Вьетнама (1:3).
Саудовская Аравия является лидером отборочной группы. В восьми матчах квалификации сборная одержала шесть побед и одну ничью, а единственное поражение было зафиксировано в минувшем туре в гостях у Японии (0:2).
Вместе с тем Саудовская Аравия надежно обороняется в квалификации – только 5 пропущенных голов, а атака команды организовала 10 результативных действий.
Информация для ставок
- Саудовская Аравия победила Китай на своем поле в текущем отборе (3:2)
- Китай не побеждал в 6 из последних 7 матчей против Саудовской Аравии
- Саудовская Аравия сыграла на ТМ(2,5) голов в 6 прошлых гостевых матчах
Прогноз
Отсутствие турнирной мотивации у Китая и регулярные низовые матчи Саудовской Аравии дают основания рекомендовать комбинированную ставку на победу гостей и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.
"Зеленые" в свое время, в 1994-м году, дебютируя на чемпионате мира, стали сенсацией, выйдя из группы. Потом еще трижды кряду, пусть и без таких успехов, сборная выступала на мундиалях... А дальше был спад, и только на прошлый "большой" турнир получилось пробиться. Даже у Египта там выиграли, а на большее, при Уругвае и России в квартете, было претендовать наивно. Этот отбор саудиты проводят под руководством Эрве Ренара, который был успешен с рядом сборных Африки. В Азии он тоже начал хорошо: да, не выиграли у Австралии и уступили недавно Японии. Но, выиграв все остальные матчи, именно "зеленые" пока лидируют. И, если победят сейчас, окончательно забронируют за собой билеты в соседний Катар.....
Как мне кажется, все-таки китайцев очень уж недооценивают. Тем более что саудитам нужен тут, в первую очередь, результат. Стоит присмотреться к форе "+1,5 гола" на хозяев.
"Зеленые" в свое время, в 1994-м году, дебютируя на чемпионате мира, стали сенсацией, выйдя из группы. Потом еще трижды кряду, пусть и без таких успехов, сборная выступала на мундиалях... А дальше был спад, и только на прошлый "большой" турнир получилось пробиться. Даже у Египта там выиграли, а на большее, при Уругвае и России в квартете, было претендовать наивно. Этот отбор саудиты проводят под руководством Эрве Ренара, который был успешен с рядом сборных Африки. В Азии он тоже начал хорошо: да, не выиграли у Австралии и уступили недавно Японии. Но, выиграв все остальные матчи, именно "зеленые" пока лидируют. И, если победят сейчас, окончательно забронируют за собой билеты в соседний Катар.....
Как мне кажется, все-таки китайцев очень уж недооценивают. Тем более что саудитам нужен тут, в первую очередь, результат. Стоит присмотреться к форе "+1,5 гола" на хозяев.