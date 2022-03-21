Китай – Саудовская Аравия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2022)

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вчера, 13:44

Ставки букмекеров

У экспертов мало сомнений в том, что Саудовская Аравия выиграет этот матч. Ставки на победу гостей в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.38. Для сравнения вероятность победы Китая оценивается в 9.20, а ставки на ничью принимаются по котировке 4.20.

Если же рассматривать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение низкой результативности. К примеру, ставки на ТМ(2,5) голов играются по коэффициенту 1.65, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

Китай уже выпал из борьбы за путевку на Чемпионат мира. За восемь сыгранных туров в третьем раунде квалификации сборная заработала всего пять баллов, заняв предпоследнее место в группе на данный момент.

Выделим, что китайская сборная проиграла пять из восьми матчей в отборе, забив в общей сложности всего восемь голов, а в предыдущем туре команда безуспешно сыграла на поле Вьетнама (1:3).

Саудовская Аравия является лидером отборочной группы. В восьми матчах квалификации сборная одержала шесть побед и одну ничью, а единственное поражение было зафиксировано в минувшем туре в гостях у Японии (0:2).

Вместе с тем Саудовская Аравия надежно обороняется в квалификации – только 5 пропущенных голов, а атака команды организовала 10 результативных действий.

Информация для ставок

Саудовская Аравия победила Китай на своем поле в текущем отборе (3:2)

Китай не побеждал в 6 из последних 7 матчей против Саудовской Аравии

Саудовская Аравия сыграла на ТМ(2,5) голов в 6 прошлых гостевых матчах

Прогноз

Отсутствие турнирной мотивации у Китая и регулярные низовые матчи Саудовской Аравии дают основания рекомендовать комбинированную ставку на победу гостей и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.