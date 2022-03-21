Вьетнам – Оман. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2022)

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вчера, 13:50

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет представлены такие ставки на предстоящий матч: победа сборной Вьетнама доступна по коэффициенту 3.00, за ничью предложена цена 3.15, а победа Омана играется по котировке 2.25.

Если рассматривать ставки на голы, то здесь симпатии аналитиков на стороне низкой результативности. Сыграть вариант ТМ(2,5) голов можно за 1.50, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

Вьетнам уже лишился реальных шансов на продолжение борьбы в квалификации Чемпионата мира. В активе сборной только одна победа и три очка, которые располагают ее на последнем месте в турнирной таблице.

До минувшего тура отбора, в котором Вьетнам обыграл Китай (3:1), сборная потерпела семь поражений кряду. Отдельно стоит выделить слабую атаку вьетнамцев, которая за восемь туров организовала только семь забитых голов.

Оман еще теоретически может зацепиться за третье место в отборочной кампании. Сейчас команда занимает четвертую строчку, имея восемь очков в активе с такими показателями: две победы, две ничьи и четыре поражения.

При этом в предыдущем туре квалификации футболисты Омана разошлись миром с Австралией на домашней арене (2:2).

Информация для ставок

Оман победил Вьетнам в текущем отборе со счетом 3:1

Вьетнам проиграл 4 из последних 7 матчей на своем поле

Оман забивал минимум один гол в 6 из прошлых 7 гостевых матчей

Прогноз

Если у сборной Вьетнама уже нет должной мотивации, то Оману нужно побеждать во всех оставшихся матчах квалификации. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.