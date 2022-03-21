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Вьетнам – Оман. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2022)

вчера, 13:50
Оман

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет представлены такие ставки на предстоящий матч: победа сборной Вьетнама доступна по коэффициенту 3.00, за ничью предложена цена 3.15, а победа Омана играется по котировке 2.25.

Отбор ЧМ-2022. Азия
Вьетнам
Оман
- : -
24 марта 2022, 15:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.983.372.42
1XBET 2.93 3.34 2.41

Если рассматривать ставки на голы, то здесь симпатии аналитиков на стороне низкой результативности. Сыграть вариант ТМ(2,5) голов можно за 1.50, ТБ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Вьетнам уже лишился реальных шансов на продолжение борьбы в квалификации Чемпионата мира. В активе сборной только одна победа и три очка, которые располагают ее на последнем месте в турнирной таблице.

До минувшего тура отбора, в котором Вьетнам обыграл Китай (3:1), сборная потерпела семь поражений кряду. Отдельно стоит выделить слабую атаку вьетнамцев, которая за восемь туров организовала только семь забитых голов.

Оман еще теоретически может зацепиться за третье место в отборочной кампании. Сейчас команда занимает четвертую строчку, имея восемь очков в активе с такими показателями: две победы, две ничьи и четыре поражения.

При этом в предыдущем туре квалификации футболисты Омана разошлись миром с Австралией на домашней арене (2:2).

Информация для ставок

  • Оман победил Вьетнам в текущем отборе со счетом 3:1
  • Вьетнам проиграл 4 из последних 7 матчей на своем поле
  • Оман забивал минимум один гол в 6 из прошлых 7 гостевых матчей

Прогноз

Если у сборной Вьетнама уже нет должной мотивации, то Оману нужно побеждать во всех оставшихся матчах квалификации. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.71 1.73 2.13
1XBET 1.80 2.09
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:59
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:24
"Золотые звездные воины" сейчас, похоже, смогли выйти на свой пик. Об этом свидетельствует выход в четвертьфинал Кубка Азии в 2019-м году - это повторение максимального результата за все время выступлений. Ну и выход в решающий раунд отбора на мундиаль - это невероятный пик. В предыдущем раунде подопечные Пак Хан Со смогли обойти Индонезию, Таиланд и Малайзию, более того, уступили 1-е место в квинтете ОАЭ всего в 1 очко. Но в нынешнем раунде "воины" оказались совершенно не "золотыми" и тем более не "звездными" - они ожидаемо там аутсайдеры.....
"Красные" долгое время что-то из себя представляли на уровне Кубка Персидского Залива - достаточно вспомнить победу на этом турнире в 2017-м году. Конечно же, уже на уровне Кубке Азии все иначе - только раз получилось выйти из группы (кстати, в последнем розыгрыше, в 2019-м году). Подтвердить свой прогресс получилось при нынешнем наставнике, Бранко Иванковиче. Оманцы смогли пробиться в решающий этап отбора - из 8 матчей победили в 6, с отрывом опередив Индию, Бангладеш и Афганистан, что все вместе набрали меньше баллов (хотя лидером все равно был Катар). Конечно же, было понятно, что конкурировать с Саудовской Аравией, Японией и Австралией такой сборной тем более нереально....
Оман сильнее, но остается вопрос с его мотивацией. Рекомендую ставить на гостей, но при "нулевой" форе
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