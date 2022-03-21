Вьетнам – Оман. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2022)

Ставки букмекеров
В линии букмекерской конторы Фонбет представлены такие ставки на предстоящий матч: победа сборной Вьетнама доступна по коэффициенту 3.00, за ничью предложена цена 3.15, а победа Омана играется по котировке 2.25.
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24 марта 2022, 15:00
четверг
Если рассматривать ставки на голы, то здесь симпатии аналитиков на стороне низкой результативности. Сыграть вариант ТМ(2,5) голов можно за 1.50, ТБ(2,5) – 2.25.
Форма команд
Вьетнам уже лишился реальных шансов на продолжение борьбы в квалификации Чемпионата мира. В активе сборной только одна победа и три очка, которые располагают ее на последнем месте в турнирной таблице.
До минувшего тура отбора, в котором Вьетнам обыграл Китай (3:1), сборная потерпела семь поражений кряду. Отдельно стоит выделить слабую атаку вьетнамцев, которая за восемь туров организовала только семь забитых голов.
Оман еще теоретически может зацепиться за третье место в отборочной кампании. Сейчас команда занимает четвертую строчку, имея восемь очков в активе с такими показателями: две победы, две ничьи и четыре поражения.
При этом в предыдущем туре квалификации футболисты Омана разошлись миром с Австралией на домашней арене (2:2).
Информация для ставок
- Оман победил Вьетнам в текущем отборе со счетом 3:1
- Вьетнам проиграл 4 из последних 7 матчей на своем поле
- Оман забивал минимум один гол в 6 из прошлых 7 гостевых матчей
Прогноз
Если у сборной Вьетнама уже нет должной мотивации, то Оману нужно побеждать во всех оставшихся матчах квалификации. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.
"Красные" долгое время что-то из себя представляли на уровне Кубка Персидского Залива - достаточно вспомнить победу на этом турнире в 2017-м году. Конечно же, уже на уровне Кубке Азии все иначе - только раз получилось выйти из группы (кстати, в последнем розыгрыше, в 2019-м году). Подтвердить свой прогресс получилось при нынешнем наставнике, Бранко Иванковиче. Оманцы смогли пробиться в решающий этап отбора - из 8 матчей победили в 6, с отрывом опередив Индию, Бангладеш и Афганистан, что все вместе набрали меньше баллов (хотя лидером все равно был Катар). Конечно же, было понятно, что конкурировать с Саудовской Аравией, Японией и Австралией такой сборной тем более нереально....
Оман сильнее, но остается вопрос с его мотивацией. Рекомендую ставить на гостей, но при "нулевой" форе
"Красные" долгое время что-то из себя представляли на уровне Кубка Персидского Залива - достаточно вспомнить победу на этом турнире в 2017-м году. Конечно же, уже на уровне Кубке Азии все иначе - только раз получилось выйти из группы (кстати, в последнем розыгрыше, в 2019-м году). Подтвердить свой прогресс получилось при нынешнем наставнике, Бранко Иванковиче. Оманцы смогли пробиться в решающий этап отбора - из 8 матчей победили в 6, с отрывом опередив Индию, Бангладеш и Афганистан, что все вместе набрали меньше баллов (хотя лидером все равно был Катар). Конечно же, было понятно, что конкурировать с Саудовской Аравией, Японией и Австралией такой сборной тем более нереально....
Оман сильнее, но остается вопрос с его мотивацией. Рекомендую ставить на гостей, но при "нулевой" форе