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«Палмейрас» — «Атлетико Гойаниенсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (11.11.2021)

10 ноября 2021, 18:07

«Палмейрас» играет против «Атлетико Гойаниенсе» в рамках 31-го тура Серии А в Бразилии. Поединок запланирован на 11 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок, который состоится на стадионе «Альянц» в Сан-Паулу.

Бразилия. Серия А 2021
Палмейрас
Атлетико
4 : 0
завершен
11 ноября 2021, 02:30
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Палмейрас». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.20, а победа «Атлетико» идёт по коэффициенту 7.20.

В качестве дополнительной ставки на игру можно рассмотреть «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.00.

Форма команд

В этом сезоне «Палмейрас» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба 55 пунктов. Команда выиграла 17 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в девяти матчах. У «Палмейрас» 47 забитых и 35 пропущенных голов. В последних матчах бразильский коллектив выиграл у «Сантоса», а также победил «Гремио» и «Спорт Ресифи».

«Атлетико Гойаниенсе» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе бразильского коллектива 37 пунктов. Команда выиграла девять поединков, десять раз играла вничью и проиграла в десяти матчах. У «Атлетико» 24 забитых и 28 пропущенных голов. В последних матчах «Атлетико» проиграл «Фламенго», а также уступил «Спорт Ресифи» и выиграл у «Гремио».

Информация для ставок

  • «Атлетико» проиграл три матча из последних пяти
  • «Палмейрас» не проигрывает вот уже шесть поединков кряду
  • У «Атлетико» четыре пропущенных гола за последние три матча

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал голов «Палмейрас» больше двух по коэффициенту 2.35. Бразильский клуб много забивает в нынешнем сезоне и крайне редко позволяет своему сопернику контролировать ход игры. Скорее всего, «Палмейрас» и в этом матче не уйдет с поля без забитого мяча.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.47 1.93 1.93 1.50 2.69
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Все комментарии
k7n6pduwrvn7
k7n6pduwrvn7
10 ноября в 19:43
Футбольный клуб «Палмейрас» (Сан-Паулу) выиграет матч.
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