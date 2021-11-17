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«Палмейрас» — «Сан-Паулу». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.11.2021)

17 ноября 2021, 22:01

«Палмейрас» примет «Сан-Паулу» в рамках 33-го тура бразильской Серии А. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Бразилия. Серия А 2021
Палмейрас
Сан-Паулу
0 : 2
завершен
18 ноября 2021, 02:30
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.534.27
Мелбет 2.13 3.42 3.70
1XBET 2.13 3.42 3.70

Ставки букмекеров

Букмекеры Фонбет уверены в победе «Палмейрас» по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу «Сан-Паулу» в 4.15.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.93.

Форма команд

В этом сезоне у «Палмейраса» третья строчка в турнирной таблице и 58 баллов в активе. Команда выиграла 18 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в десяти матчах. У «Палмейраса» 52 забитых и 37 пропущенных голов. В последних встречах бразильский коллектив проиграл «Флуминенсе», а также выиграл у «Атлетико Гойаниенсе» и «Сантоса».

«Сан-Паулу» набрал 38 пунктов и расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды восемь побед, 14 ничьих и десять поражений. Бразильский коллектив забил 24 гола и пропустил 33 мяча. В последних поединках «Сан-Паулу» проиграл «Фламенго», а также сыграл вничью с «Форталезой» и уступил «Баие».

Информация для ставок

  • «Сан-Паулу» не побеждает три поединка подряд
  • «Палмейрас» проиграл один матч из последних пяти
  • У «Сан-Паулу» один забитый мяч за последние три матча

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на «ничья или победа „Сан-Паулу“» по коэффициенту 1.85. В последних матчах этот клуб выглядит очень плохо, но есть надежда на то, что бразильский коллектив сможет зацепиться хотя бы за один балл. У команды были неплохие отрезки в нынешнем сезоне.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.72 1.68 2.26
Мелбет 1.74 2.15
1XBET 1.84 2.10
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Все комментарии
3sw5w3pdvtwy
3sw5w3pdvtwy
18 ноября в 02:19
Футбольный клуб «Палмейрас» (Сан-Паулу) выиграет матч.
Gahi
Gahi
18 ноября в 01:25
Победа команды Палмейрас в этом матче. Удачи
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