«Палмейрас» — «Сан-Паулу». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.11.2021)

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17 ноября 2021, 22:01

«Палмейрас» примет «Сан-Паулу» в рамках 33-го тура бразильской Серии А. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры Фонбет уверены в победе «Палмейрас» по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу «Сан-Паулу» в 4.15.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.93.

Форма команд

В этом сезоне у «Палмейраса» третья строчка в турнирной таблице и 58 баллов в активе. Команда выиграла 18 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в десяти матчах. У «Палмейраса» 52 забитых и 37 пропущенных голов. В последних встречах бразильский коллектив проиграл «Флуминенсе», а также выиграл у «Атлетико Гойаниенсе» и «Сантоса».

«Сан-Паулу» набрал 38 пунктов и расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды восемь побед, 14 ничьих и десять поражений. Бразильский коллектив забил 24 гола и пропустил 33 мяча. В последних поединках «Сан-Паулу» проиграл «Фламенго», а также сыграл вничью с «Форталезой» и уступил «Баие».

Информация для ставок

«Сан-Паулу» не побеждает три поединка подряд

«Палмейрас» проиграл один матч из последних пяти

У «Сан-Паулу» один забитый мяч за последние три матча

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на «ничья или победа „Сан-Паулу“» по коэффициенту 1.85. В последних матчах этот клуб выглядит очень плохо, но есть надежда на то, что бразильский коллектив сможет зацепиться хотя бы за один балл. У команды были неплохие отрезки в нынешнем сезоне.