Парагвай – Чили. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

12 ноября состоится матч 13-го тура отборочного цикла ЧМ-2022 в зоне Южной Америки, в котором сыграют национальные сборные Парагвая и Чили. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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0 : 1
завершен
12 ноября 2021, 02:00
пятница
Ставки букмекеров
В этой игре минимальные симпатии букмекеров на стороне Парагвая. Компания Бетсити предлагает поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 2.58, за ничью предложена котировка 3.18, а победа Парагвая идет за 2.88.
Форма команд
Сборная Парагвая проваливает текущий отбор к ЧМ-2022. Команда одержала только две победы и шесть ничьих, что суммарно принесло ей 12 очков и текущее восьмое место в общем зачете.
Чилийская сборная тоже не впечатляет в проходящем отборочном цикле ЧМ-22. Набрав в общей сложности 13 очков, команда занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от пятой позиции на три зачетных пункта.
Информация для ставок
• Парагвай не проигрывал в четырех предыдущих домашних матчах всех турниров
• Чили не побеждал в девяти предыдущих выездных играх всех соревнований
• Соперники обменивались забитыми голами в двух предыдущих очных встречах
Прогноз
Отступать участникам предстоящей встречи уже некуда. Любая потеря очков существенно снизит шансы Парагвая и Чили завершить квалификацию хотя бы на пятом месте. Учитывая мотивацию соперников, предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.75.