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Парагвай – Чили. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

11 ноября 2021, 07:47

12 ноября состоится матч 13-го тура отборочного цикла ЧМ-2022 в зоне Южной Америки, в котором сыграют национальные сборные Парагвая и Чили. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Парагвай
Чили
0 : 1
завершен
12 ноября 2021, 02:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.523.153.13
Фонбет 2.40 3.20 3.10
Мелбет 2.40 3.22 3.13
1XBET 2.40 3.22 3.13

Ставки букмекеров

В этой игре минимальные симпатии букмекеров на стороне Парагвая. Компания Бетсити предлагает поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 2.58, за ничью предложена котировка 3.18, а победа Парагвая идет за 2.88.

Форма команд

Сборная Парагвая проваливает текущий отбор к ЧМ-2022. Команда одержала только две победы и шесть ничьих, что суммарно принесло ей 12 очков и текущее восьмое место в общем зачете.

Чилийская сборная тоже не впечатляет в проходящем отборочном цикле ЧМ-22. Набрав в общей сложности 13 очков, команда занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от пятой позиции на три зачетных пункта.

Информация для ставок

• Парагвай не проигрывал в четырех предыдущих домашних матчах всех турниров
• Чили не побеждал в девяти предыдущих выездных играх всех соревнований
• Соперники обменивались забитыми голами в двух предыдущих очных встречах

Прогноз

Отступать участникам предстоящей встречи уже некуда. Любая потеря очков существенно снизит шансы Парагвая и Чили завершить квалификацию хотя бы на пятом месте. Учитывая мотивацию соперников, предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.81 1.59 2.45 1.26 3.93
Мелбет 1.64 2.39
1XBET 1.07 9.25
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shlomo
shlomo
11 ноября в 11:49
Игра на три результата
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