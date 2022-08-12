«Пари НН» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (14.08.2022)

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сегодня, 09:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ростов». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.98. Победа «Пари НН» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Пари НН» не добивался еще побед в нынешнем розыгрыше РПЛ , что привело к месту в районе зоны вылета с двумя набранными очками. На своем поле у коллектива будут шансы побороться за очки с «Ростовом», однако матч однозначно выйдет непростым. В прошлом туре «Пари НН» уступил на выезде «Сочи» (1:2), а ранее вырвал ничью у ЦСКА (2:2).

«Ростов» нравится свой игрой все больше и больше от матча к матчу. После сложных выездных матчей, где команда добилась ничьих, последовали победы на своем стадионе и после четырех туров «Ростов» набрал восемь очков. В предстоящей игре с нестабильным соперником у подопечных Карпина будет хороший шанс еще сильнее укрепить свою позицию. Два последних матча команды завершились победами над «Оренбургом» (2:1) и «Химками» (1:0).

Информация для ставок

«Пари НН» не может выиграть уже четыре матча подряд в чемпионате

«Ростов» выиграл только два матча из десяти последних на выезде во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Пари НН» не может найти свою игру и в предстоящем матче вероятнее всего не сможет зацепиться за очки. Сделать ставку на победу «Ростова» можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.