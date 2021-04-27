ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги чемпионов (28.04.2021)

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вчера, 10:29

На стадии 1/2 финала Лиги чемпионов ПСЖ принимает «Манчестер Сити». Матч обещает быть довольно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.17. Ничейный результат котируется по 3.75, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.

Можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67, ТМ 2.5 по 2.28. Ставка на «обе забьют» составляет 1.58.

Форма команд

«Манчестер Сити» несколько дней назад выиграл свой очередной трофей – Кубок Лиги. В чемпионате у команды также все проходит хорошо, поэтому коллектив может все силы отдать полуфинальному поединку против непростого соперника. В последнем матче «Манчестер Сити» обыграл в финале Кубка «Тоттенхэм» (1:0), а немного ранее обыграл «Астон Виллу» в чемпионате (2:1).

ПСЖ вышел на первое место в Лиге 1, что придает им уверенности в своих силах перед решающими поединками во всех турнирах. Матч с «Манчестер Сити» станет решающим для парижского клуба. В прошлом матче чемпионата ПСЖ уверенно обыграл на выезде «Метц» (1:3), а в матче Кубка Франции команда разгромила «Анже» (5:0).

Информация для ставок

• ПСЖ проиграл три матча из последних десяти встреч во всех турнирах, а «Манчестер Сити» уступил в двух поединках

• «Манчестер Сити» выиграл 9 из 10 выездных поединков

• В трех встречах между командами один раз победил «Манчестер Сити», а остальные матчи закончились вничью

• ПСЖ еще не выигрывал в матчах плей-офф на своем поле в этом розыгрыше Лиги чемпионов

Прогноз