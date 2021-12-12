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«Пари Сен-Жермен» – «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (12.12.2021)

сегодня, 17:21

Центральный матч 18-го тура чемпионата Франции состоится 12 декабря 2021 года в Париже, где сыграют ПСЖ и «Монако». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.484.986.70
Фонбет 1.48 4.75 6.10
BetBoom 1.47 5.12 6.37

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что три очка в этой встрече добудут хозяева поля. Компания Фонбет предлагает поставить на победу ПСЖ по коэффициенту 1.47. Вероятность ничьи оценивается в 5.00, а победа «Монако» идет по котировке 6.90.

Аналитики также убеждены в том, что команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.47, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

ПСЖ не побеждал в двух прошлых турах французского чемпионата. В этих матчах парижане поочередно разделили очки с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1). Но недобор очков никак не сказался на лидирующих позициях команды, которая идет на первом месте с преимуществом в 11 очков от второй позиции.

Также среди уходящей недели команда Маурисио Почеттино провела последний матч на групповой стадии Лиги чемпионов, где она досрочно забронировала за собой второе место. В этой игре ПСЖ крупно победил на домашней арене «Брюгге» (4:1).

«Монако» смог проявить себя в двух прошлых турах Лиги 1, набрав шесть из шести возможных баллов. «Монегаски» поочередно победили «Анже» (3:1) и «Мец» (4:0), показав результативную игру в атаке. Эти успехи позволили команде Нико Ковача сократить отставание от первой пятерки до одного балла.

Отметим, что в Лиге Европы «Монако» досрочно выиграл первое место в группе, а в последней игре команда разошлась миром со «Штурмом» в гостях (1:1).

Информация для ставок

  • ПСЖ забивал минимум 2 гола в 13 из последних 14 матчей с «Монако»
  • ПСЖ не проигрывал в 11 предыдущих домашних поединках чемпионата
  • «Монако» не уступал в 5 прошлых турах французского чемпионата

Прогноз

После двух осечек кряду в чемпионате ПСЖ будет максимально заряжен на победу в предстоящей игре. Но у «Монако» прилично разыгралась атака, поэтому гости наверняка найдут свои моменты у ворот соперника. Предлагаем ставку на ТБ(3) голов по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.48 1.23 2.60 1.55 2.03 1.86
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Все комментарии
her5v86m8rt4
her5v86m8rt4
сегодня в 17:45
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержит победу.
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