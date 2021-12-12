«Пари Сен-Жермен» – «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (12.12.2021)

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сегодня, 17:21

Центральный матч 18-го тура чемпионата Франции состоится 12 декабря 2021 года в Париже, где сыграют ПСЖ и «Монако». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что три очка в этой встрече добудут хозяева поля. Компания Фонбет предлагает поставить на победу ПСЖ по коэффициенту 1.47. Вероятность ничьи оценивается в 5.00, а победа «Монако» идет по котировке 6.90.

Аналитики также убеждены в том, что команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по котировке 1.47, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

ПСЖ не побеждал в двух прошлых турах французского чемпионата. В этих матчах парижане поочередно разделили очки с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1). Но недобор очков никак не сказался на лидирующих позициях команды, которая идет на первом месте с преимуществом в 11 очков от второй позиции.

Также среди уходящей недели команда Маурисио Почеттино провела последний матч на групповой стадии Лиги чемпионов, где она досрочно забронировала за собой второе место. В этой игре ПСЖ крупно победил на домашней арене «Брюгге» (4:1).

«Монако» смог проявить себя в двух прошлых турах Лиги 1, набрав шесть из шести возможных баллов. «Монегаски» поочередно победили «Анже» (3:1) и «Мец» (4:0), показав результативную игру в атаке. Эти успехи позволили команде Нико Ковача сократить отставание от первой пятерки до одного балла.

Отметим, что в Лиге Европы «Монако» досрочно выиграл первое место в группе, а в последней игре команда разошлась миром со «Штурмом» в гостях (1:1).

Информация для ставок

ПСЖ забивал минимум 2 гола в 13 из последних 14 матчей с «Монако»

забивал минимум 2 гола в 13 из последних 14 матчей с «Монако» ПСЖ не проигрывал в 11 предыдущих домашних поединках чемпионата

не проигрывал в 11 предыдущих домашних поединках чемпионата «Монако» не уступал в 5 прошлых турах французского чемпионата

Прогноз