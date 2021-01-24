«Парма» — «Сампдория»: прогноз на матч Серии А (24.01.2021)

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24 января 2021, 10:29

В 19-м туре Серии А «Парма» сыграет домашний матч против «Сампдории».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.45 на победу «Сампдории», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграют ставки за 3.35, а взять победу хозяев можно за 3.05.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.91. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.96. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно за 1.7.

Форма команд

«Парма» на данный момент занимает предпоследнее 19-е место в таблице, при этом набрав всего 13 очков. Команда лишь в последнем туре смогла добиться ничьей в матче с «Сассуоло» (1:1). До этого было несколько поражений, самое свежее из которых от «Лацио» (0:2) и «Аталанты» (0:3).

«Сампдория» расположилась в самой середине таблицы и занимает 10-е место. В последних трех матчах были обыграны «Удинезе» и «Интер» с одинаковым счетом (2:1), а также поражение от «Специи». «Сампдория» находится далеко от зоны вылета, поэтому может спокойно готовиться к предстоящему матчу, не озираясь на соперников.

Информация для ставок

• Последние пять матчей «Сампдории» в чемпионате заканчивались с разницей в один мяч

• «Парма» проиграла шесть из семи последних матчей Серии А

• В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами

• «Парма» в домашних матчах практически не уходит с поля без забитого гола

Прогноз

«Парма» решительно настроена исправить ситуацию со своим местоположением в турнирной таблице, поэтому будет бороться до последней минуты за очки. «Сампдория» не нуждается катастрофически в набранных пунктах, поэтому мы предлагаем поставить 1Х на «Парму» в букмекерской конторе Мелбет за 1.59.