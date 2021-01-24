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«Парма» — «Сампдория»: прогноз на матч Серии А (24.01.2021)

24 января 2021, 10:29

В 19-м туре Серии А «Парма» сыграет домашний матч против «Сампдории».

Италия. Серия А 2020/2021
Парма
Сампдория
0 : 2
завершен
24 января 2021, 22:45
воскресенье
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.083.392.49
Fonbet Live! 100.00 20.00 1.02
Мелбет 3.09 3.50 2.37
Лига ставок 3.20 3.50 2.36

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.45 на победу «Сампдории», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграют ставки за 3.35, а взять победу хозяев можно за 3.05.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.91. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.96. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно за 1.7.

Форма команд

«Парма» на данный момент занимает предпоследнее 19-е место в таблице, при этом набрав всего 13 очков. Команда лишь в последнем туре смогла добиться ничьей в матче с «Сассуоло» (1:1). До этого было несколько поражений, самое свежее из которых от «Лацио» (0:2) и «Аталанты» (0:3).

«Сампдория» расположилась в самой середине таблицы и занимает 10-е место. В последних трех матчах были обыграны «Удинезе» и «Интер» с одинаковым счетом (2:1), а также поражение от «Специи». «Сампдория» находится далеко от зоны вылета, поэтому может спокойно готовиться к предстоящему матчу, не озираясь на соперников.

Информация для ставок

• Последние пять матчей «Сампдории» в чемпионате заканчивались с разницей в один мяч
• «Парма» проиграла шесть из семи последних матчей Серии А
• В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами
• «Парма» в домашних матчах практически не уходит с поля без забитого гола

Прогноз

«Парма» решительно настроена исправить ситуацию со своим местоположением в турнирной таблице, поэтому будет бороться до последней минуты за очки. «Сампдория» не нуждается катастрофически в набранных пунктах, поэтому мы предлагаем поставить 1Х на «Парму» в букмекерской конторе Мелбет за 1.59.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.083.392.49
Fonbet Live! 100.00 20.00 1.02
Мелбет 3.09 3.50 2.37
Лига ставок 3.20 3.50 2.36
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shlomo
shlomo
24 января в 10:31
Для Сампдории это будет трудный матч
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