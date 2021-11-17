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«Пенафиел» — «Портимоненси». Прогноз на матч Кубка Португалии (19.11.2021)

17 ноября 2021, 20:27

19 ноября пройдет матч 1/16 финала Кубка Португалии, в котором встретятся «Пенафиел» и «Портимоненси». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на предстоящий поединок.

Португалия. Кубок 2021/2022
Пенафиел
Портимоненси
0 : 3
завершен
19 ноября 2021, 21:45
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 3.20 3.16 2.35

Ставки букмекеров

В данном противостоянии букмекеры симпатизируют гостевой команде. Ставки на победу «Портимоненси» можно разместить по коэффициенту 2.02 в линии БК Фонбет. Шансы «Пенафиела» одержать победу оцениваются в 3.38, а ничья котируется в 3.22.

Аналитики букмекера также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по котировке 1.55, ТБ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Пенафиел», представляющий вторую португальскую лигу, на предыдущей стадии Кубка встречался с «Кастелу Бранку». Команде удалось обыграть соперника со счетом 2:1.

После этой игры команда провела три поединка в чемпионате, сведя все матчи данной серии к ничейным исходам – «Риу Аве» (1:1), «Фаренсе» (2:2) и «Лейшойнш» (1:1).

«Портимоненси» с боями пробился в 1/16 финала Кубка Португалии. В предыдущем раунде соревнований клуб прошел «Оливейренше», обыграв соперника лишь в серии пенальти.

Затем футболисты «Портимоненси» неудачно сыграли с «Эшторилом» (0:2) и «Брагой» (0:3) в чемпионате, но перед паузой команде удалось уверенно обыграть дома «Белененсеш» (2:0).

Информация для ставок

  • В 6 из 7 последних матчей на своем поле «Пенафиел» сыграл на ТМ (2,5)
  • «Пенафиел» не проигрывал в 5 предыдущих поединках на своем поле – 3 победы и 2 ничьих
  • «Портимоненси» не уступал «Пенафиелу» в 11 последних очных встречах

Прогноз на матч

«Пенафиел» на домашней арене стабильно набирает очки во второй лиге, но «Портимоненси» заметно выше классом. При этом гости регулярно допускают результативные ошибки в защите, особенно в выездных играх. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.57 2.47
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Все комментарии
Gahi
Gahi
18 ноября в 02:53
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
tftkfhqewg87
tftkfhqewg87
17 ноября в 21:48
Футбольный клуб «Портимоненси» (Портиман) выиграет матч.
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