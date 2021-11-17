«Пенафиел» — «Портимоненси». Прогноз на матч Кубка Португалии (19.11.2021)

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17 ноября 2021, 20:27

19 ноября пройдет матч 1/16 финала Кубка Португалии, в котором встретятся «Пенафиел» и «Портимоненси». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

В данном противостоянии букмекеры симпатизируют гостевой команде. Ставки на победу «Портимоненси» можно разместить по коэффициенту 2.02 в линии БК Фонбет. Шансы «Пенафиела» одержать победу оцениваются в 3.38, а ничья котируется в 3.22.

Аналитики букмекера также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по котировке 1.55, ТБ (2,5) – 2.35.

Форма команд

«Пенафиел», представляющий вторую португальскую лигу, на предыдущей стадии Кубка встречался с «Кастелу Бранку». Команде удалось обыграть соперника со счетом 2:1.

После этой игры команда провела три поединка в чемпионате, сведя все матчи данной серии к ничейным исходам – «Риу Аве» (1:1), «Фаренсе» (2:2) и «Лейшойнш» (1:1).

«Портимоненси» с боями пробился в 1/16 финала Кубка Португалии. В предыдущем раунде соревнований клуб прошел «Оливейренше», обыграв соперника лишь в серии пенальти.

Затем футболисты «Портимоненси» неудачно сыграли с «Эшторилом» (0:2) и «Брагой» (0:3) в чемпионате, но перед паузой команде удалось уверенно обыграть дома «Белененсеш» (2:0).

Информация для ставок

В 6 из 7 последних матчей на своем поле «Пенафиел» сыграл на ТМ (2,5)

«Пенафиел» не проигрывал в 5 предыдущих поединках на своем поле – 3 победы и 2 ничьих

«Портимоненси» не уступал «Пенафиелу» в 11 последних очных встречах

Прогноз на матч

«Пенафиел» на домашней арене стабильно набирает очки во второй лиге, но «Портимоненси» заметно выше классом. При этом гости регулярно допускают результативные ошибки в защите, особенно в выездных играх. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.00 в БК Фонбет.