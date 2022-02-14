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«Петерборо Юнайтед» — «Рединг».  Прогноз на матч Чемпионшипа (16.02.2022)

вчера, 16:59

16 февраля 2022 года состоится поединок «Петерборо Юнайтед — Рединг». Матч пройдет на домашнем стадионе «Петерборо» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.383.612.97
Мелбет 2.46 3.38 2.99
BetBoom 2.46 3.38 2.89

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Петерборо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа гостей в 2.90. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

«Петерборо» в нынешнем сезоне идет на 22-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. У коллектива пять побед, пять ничьих и 19 поражений. Клуб забил 23 гола и пропустил 60 мячей. В последних встречах «Петерборо» выглядит не лучшим образом и регулярно теряет очки — поражение от «Престона» со счетом 0:1, а также от «Кардиффа» 4:0 и от «Шеффилд Юнайтед» 0:2.

«Рединг» в нынешнем сезоне идет на 21-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 22 балла. У команды восемь побед, четыре ничьих и 18 поражений. Коллектив забил 36 голов и пропустил 60 мячей. В последних встречах «Рединг», как и его оппонент по грядущему поединку, играет не лучшим образом и теряет очки — поражение от «Ковентри Сити» со счетом 2:3, а также «Бристоль Сити» 2:1 и от КПР 4:0.

Информация для ставок

  • «Петерборо Юнайтед» выиграл один матч из последних пяти
  • «Рединг» не побеждает вот уже 11 игр кряду
  • У «Петерборо Юнайтед» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.50. Эти команды способны порадовать болельщиков обилием забитых мячей, они всегда играют в атаку, даже когда находятся в плохом состоянии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.42 2.00 1.88 1.55 2.53
Мелбет 1.95 1.95
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:59
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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