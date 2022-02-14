«Петерборо Юнайтед» — «Рединг».  Прогноз на матч Чемпионшипа (16.02.2022)

1644847141

вчера, 16:59

16 февраля 2022 года состоится поединок «Петерборо Юнайтед — Рединг». Матч пройдет на домашнем стадионе «Петерборо» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Петерборо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа гостей в 2.90. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

«Петерборо» в нынешнем сезоне идет на 22-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. У коллектива пять побед, пять ничьих и 19 поражений. Клуб забил 23 гола и пропустил 60 мячей. В последних встречах «Петерборо» выглядит не лучшим образом и регулярно теряет очки — поражение от «Престона» со счетом 0:1, а также от «Кардиффа» 4:0 и от «Шеффилд Юнайтед» 0:2.

«Рединг» в нынешнем сезоне идет на 21-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 22 балла. У команды восемь побед, четыре ничьих и 18 поражений. Коллектив забил 36 голов и пропустил 60 мячей. В последних встречах «Рединг», как и его оппонент по грядущему поединку, играет не лучшим образом и теряет очки — поражение от «Ковентри Сити» со счетом 2:3, а также «Бристоль Сити» 2:1 и от КПР 4:0.

Информация для ставок

«Петерборо Юнайтед» выиграл один матч из последних пяти

«Рединг» не побеждает вот уже 11 игр кряду

У «Петерборо Юнайтед» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.50. Эти команды способны порадовать болельщиков обилием забитых мячей, они всегда играют в атаку, даже когда находятся в плохом состоянии.