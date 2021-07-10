«Пласа Колония» — «Суд Америка». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (10.07.2021)

«Пласа Колония» примет на своем поле «Суд Америку» в рамках 10-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
|
1 : 0
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считаю «Пласа Колонию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.65. Победа «Суд Америки» оценивается в 5.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.35.
Форма команд
«Пласа Колония» с 20 баллами в активе находится на 2-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба шесть побед, две ничьи и одно поражение. В текущем сезоне команда забила 13 голов и пропустила 7 мячей. «Пласа Колония» набрала уверенный ход и побеждает практически в каждом матче.
«Суд Америка» набрала 10 баллов и расположилась на 13-м месте в чемпионате. Команда выиграла три матча, один раз сыграла вничью и проиграла в пяти поединках. В нынешнем сезоне на счету клуба 10 забитых и 16 пропущенных мячей. После крайне неудачной серии из 4 поражений подряд «Суд Америка» смогла добыть 3 очка в последнем туре, обыграв «Депортиво Мальдонадо» (3:1).
Информация для ставок
- «Пласа Колония» забила восемь голов в последних пяти матчах
- «Суд Америка» выиграла один матч из последних пяти
- «Пласа Колония» не проигрывает пять матчей подряд
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет, и «Пласа Колония» победит, по коэффициенту 2.55.
Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход другого матча чемпионата Уругвая.