ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыУругвай. Примера 2021

«Пласа Колония» — «Суд Америка». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (10.07.2021)

вчера, 05:15

«Пласа Колония» примет на своем поле «Суд Америку» в рамках 10-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.516.08
Лига Ставок 1.52 4.20 6.20
Мелбет 1.55 3.74 6.35
1XBET 1.59 3.66 5.85
BetBoom 1.55 3.85 6.20

Ставки букмекеров

Букмекеры считаю «Пласа Колонию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.65. Победа «Суд Америки» оценивается в 5.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.35.

Форма команд

«Пласа Колония» с 20 баллами в активе находится на 2-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба шесть побед, две ничьи и одно поражение. В текущем сезоне команда забила 13 голов и пропустила 7 мячей. «Пласа Колония» набрала уверенный ход и побеждает практически в каждом матче.

«Суд Америка» набрала 10 баллов и расположилась на 13-м месте в чемпионате. Команда выиграла три матча, один раз сыграла вничью и проиграла в пяти поединках. В нынешнем сезоне на счету клуба 10 забитых и 16 пропущенных мячей. После крайне неудачной серии из 4 поражений подряд «Суд Америка» смогла добыть 3 очка в последнем туре, обыграв «Депортиво Мальдонадо» (3:1).

Информация для ставок

  • «Пласа Колония» забила восемь голов в последних пяти матчах
  • «Суд Америка» выиграла один матч из последних пяти
  • «Пласа Колония» не проигрывает пять матчей подряд

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет, и «Пласа Колония» победит, по коэффициенту 2.55.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход другого матча чемпионата Уругвая.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.60 1.72 2.17
Лига Ставок 2.70 1.43 1.87 1.86 1.49 2.50
Мелбет 1.90 1.85
1XBET 1.19 4.31
BetBoom 2.65 1.43 1.85 1.89 1.47 2.52
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:55
Победа хозяев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100