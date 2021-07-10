«Пласа Колония» — «Суд Америка». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (10.07.2021)

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вчера, 05:15

«Пласа Колония» примет на своем поле «Суд Америку» в рамках 10-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считаю «Пласа Колонию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.65. Победа «Суд Америки» оценивается в 5.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.35.

Форма команд

«Пласа Колония» с 20 баллами в активе находится на 2-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба шесть побед, две ничьи и одно поражение. В текущем сезоне команда забила 13 голов и пропустила 7 мячей. «Пласа Колония» набрала уверенный ход и побеждает практически в каждом матче.

«Суд Америка» набрала 10 баллов и расположилась на 13-м месте в чемпионате. Команда выиграла три матча, один раз сыграла вничью и проиграла в пяти поединках. В нынешнем сезоне на счету клуба 10 забитых и 16 пропущенных мячей. После крайне неудачной серии из 4 поражений подряд «Суд Америка» смогла добыть 3 очка в последнем туре, обыграв «Депортиво Мальдонадо» (3:1).

Информация для ставок

«Пласа Колония» забила восемь голов в последних пяти матчах

«Суд Америка» выиграла один матч из последних пяти

«Пласа Колония» не проигрывает пять матчей подряд

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет, и «Пласа Колония» победит, по коэффициенту 2.55.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход другого матча чемпионата Уругвая.