«Понферрадина» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (10.04.2021)

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вчера, 23:49

«Понферрадина» сыграет против «Фуэнлабрады» в рамках 34-го тура Сегунды. Этот поединок запланирован на 10 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба выступают не лучшим образом, но это не значит, что в очной встрече они покажут плохой футбол. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

«Понферрадина» — фаворит матча. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.75. Также можно сделать ставку на победу «Фуэнлабрады» по коэффициенту 2.80 и на ничейный исход по коэффициенту 3.05.

Форма команд

«Понферрадина» расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе у этого клуба 48 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла 13 поединков, девять раз играла вничью и проиграла 11 матчей. Клуб забил 37 мячей и пропустил 38 голов. В последних матчах у команды дела идут не лучшим образом, но у клуба получается набирать по одному баллу. Цель «Понферрадины» — попасть в топ-6, и она все еще достижима.

«Фуэнлабрада» находится на 12-й строчке. У этой команды 42 очка. «Фуэнлабрада» забила девять голов, 15 раз играла вничью и проиграла девять матчей. У команды 36 забитых и 37 пропущенных. В последних играх ситуация «Фуэналбрады» гораздо хуже, чем у «Понферрадины». Клуб часто проигрывает и никак не может навязать сопернику свою игру. Грядущий матч для этой команды будет очень сложным.

Информация для ставок

«Фуэнлабрада» проиграла в трех матчах из последних пяти

«Понферрадина» проиграла всего один раз за последние пять матчей

У «Фуэнлабрады» восемь пропущенных за последние пять игр

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.10. Также стоит присмотреться к ставке на ничью или победу «Фуэнлабрады» по коэффициенту 1.45 и на тотал голов больше двух по коэффициенту 1.90.