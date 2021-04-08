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«Понферрадина» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (10.04.2021)

вчера, 23:49

«Понферрадина» сыграет против «Фуэнлабрады» в рамках 34-го тура Сегунды. Этот поединок запланирован на 10 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба выступают не лучшим образом, но это не значит, что в очной встрече они покажут плохой футбол. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

«Понферрадина» — фаворит матча. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.75. Также можно сделать ставку на победу «Фуэнлабрады» по коэффициенту 2.80 и на ничейный исход по коэффициенту 3.05.

Форма команд

«Понферрадина» расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе у этого клуба 48 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла 13 поединков, девять раз играла вничью и проиграла 11 матчей. Клуб забил 37 мячей и пропустил 38 голов. В последних матчах у команды дела идут не лучшим образом, но у клуба получается набирать по одному баллу. Цель «Понферрадины» — попасть в топ-6, и она все еще достижима.

«Фуэнлабрада» находится на 12-й строчке. У этой команды 42 очка. «Фуэнлабрада» забила девять голов, 15 раз играла вничью и проиграла девять матчей. У команды 36 забитых и 37 пропущенных. В последних играх ситуация «Фуэналбрады» гораздо хуже, чем у «Понферрадины». Клуб часто проигрывает и никак не может навязать сопернику свою игру. Грядущий матч для этой команды будет очень сложным.

Информация для ставок

  • «Фуэнлабрада» проиграла в трех матчах из последних пяти
  • «Понферрадина» проиграла всего один раз за последние пять матчей
  • У «Фуэнлабрады» восемь пропущенных за последние пять игр

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.10. Также стоит присмотреться к ставке на ничью или победу «Фуэнлабрады» по коэффициенту 1.45 и на тотал голов больше двух по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.89 1.98 1.50 2.68
Мелбет 1.49 2.54
BetBoom 1.81 1.93 1.46 2.55 1.21 4.00
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:53
Возможна ничья
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