«Понферрадина» — «Спортинг» Хихон. Прогноз на матч Сегунды (07.03.2021)

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06 марта 2021, 16:32

«Понферрадина» сыграет против хихонского «Спортинга» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок состоится 7 марта 2021 года. «Спортинг» уже давно не тот, что был раньше, болельщики уже который сезон ждут, когда клуб вернется в Примеру. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

«Понферрадина» — аутсайдер противостояния. На победу этого клуба можно поставить за 3.30. Победу «Спортинга» оценивают в 2.85, а поставить на ничейный исход можно за 2.75.

Форма команд

«Понферрадина» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Клуб выиграл 12 матчей, пять раз играл вничью и проиграл десять поединков. В активе у команды 41 очко, 28 забитых и столько же пропущенных голов. В последних играх «Понферрадина» играет не лучшим образом, но все же зарабатывает очки.

«Спортинг» занимает пятую строчку в турнирной таблице. У команды есть шанс пробиться в плей-офф и оттуда выйти в Примеру, но в это верится с большим трудом. Клуб набрал 47 баллов, забил 28 мячей и пропустил 18 голов. «Спортинг» выиграл 13 поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в шести матчах. В последних поединках «Спортинг» очень хорош, но в целом по сезону эту команду сложно назвать фаворитом на место в Примеру.

Информация для ставок

«Спортинг» не проигрывает пять матчей кряду

«Понферрадина» выиграла в двух матчах из последних пяти

«Спортинг» выиграл пять гостевых матчей из тринадцати в этом сезоне

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что будет забито три гола (за коэффициент 2.00). Также можно сделать ставку на то, что гол будет забит с 61-й по 75-ю минуту (за коэффициент 3.10). Это будет непростой поединок, где сложно назвать явного фаворита, гости будут делать все возможное, чтобы задержаться на пятой строчке.