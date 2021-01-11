«Понферрадина» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (11.01.2021)

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11 января 2021, 13:47

11 января встретятся «Понферрадина» и «Жирона». Выйдет ли у хозяев поля набрать три очка?

Ставки букмекеров

На данный поединок в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие котировки. Сыграть триумф «Понферрадины» можно за 2,64, ничья в данном матче зафиксирована на значении 3,13, а победу «Жироны» можно взять за 2,90.

Тотал в этом матче установлен на значении в 1,5 мяча. Больше доступен за 1,58, а меньше — за 2,53.

Форма команд

У «Понферрадины» в последних двух играх было и поражение команде «Альмерия» (1:3), и триумфальный поединок с «Реалом» из Овьедо, закончившийся с результатом 1:0. На данный момент команда находится на седьмом месте с отставанием от зоны плей-офф повышения в классе на три очка.

В последних двух играх побед у «Жироны» не было, но был матч с «Тенерифе», закончившийся поражением 0:2, а поединок с командой «Сабадель» завершился ничьей (0:0). На сегодняшний день «Жирона» находится на восьмом месте с отставанием от зоны плей-офф повышения в классе на четыре очка.

Информация для ставок

· «Понферрадина» выиграла пять из десяти последних домашних матчей

· «Жирона» выиграла пять из 10 последних поединков

· В последнем матче между командами зафиксирована ничья (1:1)

· В одном из последних матчей «Понферрадина» обыграла «Леганес» со счетом (3:1)

Прогноз

Мы считаем, что у хозяев больше шансов выиграть, чем у гостей, так как в последних двух матчах «Понферрадина» сыграла лучше, чем «Жирона». По нашему мнению, хозяева сумеют реализовать предоставленные им шансы. Ставка на победу «Понферрадины» за 2,64.