«Портимоненси» — «Арока». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 16:51

«Портимоненси» и «Арока» сыграют в рамках 15-го тура чемпионата Португалии. Мы приготовили обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 18 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет говорит о том, что хозяева являются фаворитами в данном противостоянии. Сделать ставки на победу «Портимоненси» можно по коэффициенту 2.02, ничья идет по коэффициенту 3.38, а победа «Ароки» оценивается котировкой 3.86. Также аналитики не ждут от команд результативного футбола. Исход ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.67, ТБ (2,5) – 2.33.

Форма команд

«Портимоненси» занимает шестое место в турнирной таблице лиги, отставая от зоны еврокубков на один балл. За 14 сыгранных туров чемпионата команда смогла добыть семь побед и две ничьи, уступив пять раз своим соперникам. В минувшем туре лиги «Портимоненси» оказался сильней «Морейренси» на выезде (1:0), а до этого команда не смогла набрать очки в домашнем противостоянии с «Порту» (0:3).

«Арока» сейчас базируется на 11-м месте рейтинга португальской лиги. У этой команды три победы и четыре ничьи, а также семь поражений в пассиве. При этом «Арока» проиграла два матча подряд, уступив «Визеле» (1:4) и «Санта Кларе» (1:2), а прежде ей удалось обыграть дома «Боавишту» (2:1).

Информация для ставок

- «Портимоненси» не забивал голы в 6 из прошлых 8 домашних матчей лиги

- «Арока» не побеждала в 7 предыдущих турах чемпионата Португалии

- В 3 из прошлых 4 домашних матчей «Портимоненси» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Результативной атакой обе команды не отличаются. У «Портимоненси» всего 14 забитых голов в чемпионате, а «Ароке» удалось организовать 15 мячей. Поэтому рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет.