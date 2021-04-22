ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Портимоненси» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (22.04.2021)

22 апреля 2021, 06:57

В 28-м туре Примейры «Бенфика» сыграет на выезде с «Портимоненси». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, предложенных букмекерами на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.534.481.53
Фонбет Live! 78.00 8.50 1.08
Мелбет 7.80 4.62 1.46

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Бенфику» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.53. Ничейный исход оценивается в 4.4, победа «Портимоненси» представлена коэффициентом 6.05.

Также букмекеры прогнозируют, что команды суммарно забьют минимум три гола. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.8, ТМ (2,5) – 2.12.

Форма команд

«Портимоненси» заметно улучшил свои позиции в чемпионате Португалии, оформив три победы подряд в матчах с «Насионалом» (5:1), «Виторией Гимараеш» (3:0) и «Фамаликау» (1:0). «Портимоненси» поднялся на девятую строчку таблицы, увеличив дистанцию от зоны прямого вылета до семи баллов. По ходу сезона сегодняшние хозяева потерпели 13 поражений при 9 победах и 5 ничьих.

«Бенфика» пока занимает 4-ю строчку в турнирной таблице. Догнать «Порту», который оторвался на шесть очков, клубу из Лиссабона будет сложно. А вот обойти «Брагу», уже победившую в этом туре, «орлам» нужно в обязательном порядке, чтобы получить право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. В прошлом туре Примейры прервалась победная серия «Бенфики», которая насчитывала шесть матчей. 17 апреля лиссабонский клуб неожиданно уступил на своем поле «Жил Висенте» (1:2), потерпев четвертое поражение в сезоне.

Информация для ставок

  • «Бенфика» выиграла 3 из 4 прошлых матчей против «Портимоненси»
  • «Бенфика» не пропускала голы в 4 предыдущих гостевых матчах чемпионата
  • В 4 предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Бенфика» продолжает борьбу за Лигу чемпионов, поэтому в этом матче гостям нужно приложить все усилия для того, чтобы набрать три очка. Учитывая вышесказанное, предлагаем поставить на победу «Бенфики» по коэффициенту 1.53 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.79 1.66 2.32
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 3.15 1.36 2.12 1.80 1.63 2.28
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
22 апреля в 07:01
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100