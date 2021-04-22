«Портимоненси» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (22.04.2021)

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22 апреля 2021, 06:57

В 28-м туре Примейры «Бенфика» сыграет на выезде с «Портимоненси». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, предложенных букмекерами на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Бенфику» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.53. Ничейный исход оценивается в 4.4, победа «Портимоненси» представлена коэффициентом 6.05.

Также букмекеры прогнозируют, что команды суммарно забьют минимум три гола. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.8, ТМ (2,5) – 2.12.

Форма команд

«Портимоненси» заметно улучшил свои позиции в чемпионате Португалии, оформив три победы подряд в матчах с «Насионалом» (5:1), «Виторией Гимараеш» (3:0) и «Фамаликау» (1:0). «Портимоненси» поднялся на девятую строчку таблицы, увеличив дистанцию от зоны прямого вылета до семи баллов. По ходу сезона сегодняшние хозяева потерпели 13 поражений при 9 победах и 5 ничьих.

«Бенфика» пока занимает 4-ю строчку в турнирной таблице. Догнать «Порту», который оторвался на шесть очков, клубу из Лиссабона будет сложно. А вот обойти «Брагу», уже победившую в этом туре, «орлам» нужно в обязательном порядке, чтобы получить право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. В прошлом туре Примейры прервалась победная серия «Бенфики», которая насчитывала шесть матчей. 17 апреля лиссабонский клуб неожиданно уступил на своем поле «Жил Висенте» (1:2), потерпев четвертое поражение в сезоне.

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла 3 из 4 прошлых матчей против «Портимоненси»

«Бенфика» не пропускала голы в 4 предыдущих гостевых матчах чемпионата

В 4 предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Бенфика» продолжает борьбу за Лигу чемпионов, поэтому в этом матче гостям нужно приложить все усилия для того, чтобы набрать три очка. Учитывая вышесказанное, предлагаем поставить на победу «Бенфики» по коэффициенту 1.53 в БК Мелбет.