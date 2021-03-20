«Портимоненси» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (20.03.2021)

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сегодня, 01:21

«Порту» сыграет в гостях с «Портимоненси» в рамках 24-го тура португальской Примейры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, «Порту» является явным фаворитом матча, поставить на победу «драконов» можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.40. Победа «Портимоненси» представлена коэффициентом 8.70.

Форма команд

«Портимоненси» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 23 очка. В нынешнем сезоне у команды 6 побед, 5 ничьих и 12 поражений. Команда забила 21 гол и пропустила 28 мячей. Клуб мало забивает и часто пропускает, поединок против «Порту» может стать очередным приговором для защиты «Портимоненси».

В активе «Порту» 51 балл. «Драконы» расположились на второй строчке чемпионата и отстают от лидера таблицы «Спортинга» на десять очков. «Порту» выиграл 15 поединков, 6 раз сыграл вничью и дважды проиграл. У команды 49 забитых и 22 пропущенных мяча. «Порту» — одна из самых забивающих команд чемпионата, от этого клуба в каждом матче ожидают как минимум двух забитых мячей.

Информация для ставок

«Портимоненси» выиграл два из последних пяти матчей

«Порту» не проигрывает в чемпионате на протяжении 18 матчей

У «Порту» три пропущенных мяча в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — обе команды забьют плюс победа «Порту», по коэффициенту 3.50. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит с 1-й по 15-ю минуту, по коэффициенту 2.90.

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