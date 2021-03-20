«Портимоненси» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (20.03.2021)

«Порту» сыграет в гостях с «Портимоненси» в рамках 24-го тура португальской Примейры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
По мнению букмекеров, «Порту» является явным фаворитом матча, поставить на победу «драконов» можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.40. Победа «Портимоненси» представлена коэффициентом 8.70.
Форма команд
«Портимоненси» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 23 очка. В нынешнем сезоне у команды 6 побед, 5 ничьих и 12 поражений. Команда забила 21 гол и пропустила 28 мячей. Клуб мало забивает и часто пропускает, поединок против «Порту» может стать очередным приговором для защиты «Портимоненси».
В активе «Порту» 51 балл. «Драконы» расположились на второй строчке чемпионата и отстают от лидера таблицы «Спортинга» на десять очков. «Порту» выиграл 15 поединков, 6 раз сыграл вничью и дважды проиграл. У команды 49 забитых и 22 пропущенных мяча. «Порту» — одна из самых забивающих команд чемпионата, от этого клуба в каждом матче ожидают как минимум двух забитых мячей.
Информация для ставок
- «Портимоненси» выиграл два из последних пяти матчей
- «Порту» не проигрывает в чемпионате на протяжении 18 матчей
- У «Порту» три пропущенных мяча в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — обе команды забьют плюс победа «Порту», по коэффициенту 3.50. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит с 1-й по 15-ю минуту, по коэффициенту 2.90.
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