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«Портимоненси» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (20.03.2021)

сегодня, 01:21

«Порту» сыграет в гостях с «Портимоненси» в рамках 24-го тура португальской Примейры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.914.461.44
Фонбет 8.00 4.40 1.43
Мелбет 7.60 4.44 1.45
Pin-Up.ru 8.40 4.30 1.43

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, «Порту» является явным фаворитом матча, поставить на победу «драконов» можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.40. Победа «Портимоненси» представлена коэффициентом 8.70.

Форма команд

«Портимоненси» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 23 очка. В нынешнем сезоне у команды 6 побед, 5 ничьих и 12 поражений. Команда забила 21 гол и пропустила 28 мячей. Клуб мало забивает и часто пропускает, поединок против «Порту» может стать очередным приговором для защиты «Портимоненси».

В активе «Порту» 51 балл. «Драконы» расположились на второй строчке чемпионата и отстают от лидера таблицы «Спортинга» на десять очков. «Порту» выиграл 15 поединков, 6 раз сыграл вничью и дважды проиграл. У команды 49 забитых и 22 пропущенных мяча. «Порту» — одна из самых забивающих команд чемпионата, от этого клуба в каждом матче ожидают как минимум двух забитых мячей.

Информация для ставок

  • «Портимоненси» выиграл два из последних пяти матчей
  • «Порту» не проигрывает в чемпионате на протяжении 18 матчей
  • У «Порту» три пропущенных мяча в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — обе команды забьют плюс победа «Порту», по коэффициенту 3.50. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит с 1-й по 15-ю минуту, по коэффициенту 2.90.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Лацио».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.50 1.90 1.99 1.49 2.76
Мелбет 1.92 1.97
Pin-Up.ru 2.62 1.44 1.82 1.92 1.45 2.60
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