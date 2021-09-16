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«Портимоненси» — «Санта-Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (17.09.2021)

вчера, 22:34

В стартовом матче шестого тура чемпионата Португалии «Портимоненси» сыграет дома против «Санта-Клары». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на игру, которая состоится 17 сентября.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.513.203.16
Мелбет 2.34 3.02 3.48

Ставки букмекеров

Шансы команд на успех в этом противостоянии букмекерская компания Бетсити оценила следующим образом: победа «Портимоненси» идет по коэффициенту 2.48, ничья – 3,18, а победа «Санта-Клары» оценивается в 3.02.

Помимо этого, букмекер убежден, что команды не забьют суммарно больше двух голов. Ставки ТМ(2,5) идут по котировке 1.61, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

К шестому туру португальской лиги «Портимоненси» подходит на восьмой строчке рейтинга. Команде удалось набрать семь очков за счет побед над «Виторией» (1:0) и «Тонделой» (3:0), а также ничейного поединка с «Боавиштой» (1:1) в прошлом туре. Также футболисты «Портимоненси» уступили «Пасуш де Феррейре» (0:1) и «Жил Висенте» (0:1).

У «Санта-Клары» результаты похуже – 14-е место в общем зачете и четыре балла на счету. Единственную победу в чемпионате Португалии гости предстоящего матча взяли в противостоянии с «Жил Висенте» (1:0). Также футболистам «Санта-Клары» удалось сыграть вничью с «Морейренсе» (2:2), а во встречах с «Тонделой» (0:3), «Боавиштой» (0:2) и «Бенфикой» были зафиксированы сухие поражения.

Информация для ставок

  • В 8 из 9 прошлых гостевых матчей чемпионата «Санта-Клара» проигрывала
  • «Портимоненси» не забивал голы в 3 последних домашних матчах лиги
  • В 6 из 7 предыдущих поединков «Портимоненси» в чемпионате сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

«Санта-Клара» ужасно проводит гостевые поединки, но у «Портимоненси» есть заметные проблемы с забитыми голами. Полагаем, что в этой встрече команды не пробьют верх. Предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.83 1.58 2.49
Мелбет 1.57 2.56
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Gahi
Gahi
вчера в 22:53
Победа хозяев в этом матче. Удачи
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