«Арока» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.08.2022)

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сегодня, 09:33

Ставки букмекеров

Аналитики поровну оценивают шансы команд выиграть предстоящий матч. Поставить на победу «Ароки» в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.64, а победа «Жил Висенте» играется по котировке 2.60. За ничью выставлена цена 3.25.

При этом прогнозы экспертов на стороне низового формата поединка. Ставки н ТМ(2,5) гола играются по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

В первом туре чемпионата Португалии «Арока» выступала на поле «Бенфики». Пропустив от соперника четыре гола, команда начала сезон с крупного и заслуженного поражения (0:4).

Выделим, что прошлый розыгрыш португальской лиги «Арока» закончила на 16-м месте рейтинга, опередив зону переходных поединков на два балла.

«Жил Висенте» провел уже три официальных игры в новом сезоне. Чемпионат Португалии клуб начал с минимальной виктории над «Пасуш де Феррейрой» (1:0) в домашних условиях. Также португальская команда успешно преодолела полуфинальную стадию квалификации Лиги конференций УЕФ, где после ничьи на поле «Риги» (1:1), она сокрушила соперника в присутствуии своих болельщиков (4:0).

Информация для ставок

«Арока» выиграла 3 из прошлых 4 матчей против «Жил Висенте»

Команды обменялись голами в 3 из 5 матчей на поле «Ароки»

«Жил Висенте» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 гостевых матчей

Прогноз

У «Ароки» преимущество над соперником в очных встречах, но атаке «Жил Висенте» вполне по силам воспользоваться нестабильной защитой хозяев этой игры. Рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.