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«Арока» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.08.2022)

сегодня, 09:33
Жил Висенте

Ставки букмекеров

Аналитики поровну оценивают шансы команд выиграть предстоящий матч. Поставить на победу «Ароки» в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.64, а победа «Жил Висенте» играется по котировке 2.60. За ничью выставлена цена 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.793.352.70
Лига Ставок 2.65 3.25 2.65
Мелбет 2.67 3.30 2.61
1XBET 2.67 3.30 2.61

При этом прогнозы экспертов на стороне низового формата поединка. Ставки н ТМ(2,5) гола играются по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

В первом туре чемпионата Португалии «Арока» выступала на поле «Бенфики». Пропустив от соперника четыре гола, команда начала сезон с крупного и заслуженного поражения (0:4).

Выделим, что прошлый розыгрыш португальской лиги «Арока» закончила на 16-м месте рейтинга, опередив зону переходных поединков на два балла.

«Жил Висенте» провел уже три официальных игры в новом сезоне. Чемпионат Португалии клуб начал с минимальной виктории над «Пасуш де Феррейрой» (1:0) в домашних условиях. Также португальская команда успешно преодолела полуфинальную стадию квалификации Лиги конференций УЕФ, где после ничьи на поле «Риги» (1:1), она сокрушила соперника в присутствуии своих болельщиков (4:0).

Информация для ставок

  • «Арока» выиграла 3 из прошлых 4 матчей против «Жил Висенте»
  • Команды обменялись голами в 3 из 5 матчей на поле «Ароки»
  • «Жил Висенте» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 гостевых матчей

Прогноз

У «Ароки» преимущество над соперником в очных встречах, но атаке «Жил Висенте» вполне по силам воспользоваться нестабильной защитой хозяев этой игры. Рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.63 1.76 2.15
Лига Ставок 2.41 1.53 1.73 2.03 1.39 2.85
Мелбет 1.76 2.13
1XBET 1.76 2.13
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 11:05
Победа команды гостей или ничья в этом матче.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:51
Гости не проиграют
Гость
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