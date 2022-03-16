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«Санта-Клара» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.03.2022)

вчера, 16:00
Белененсеш

Ставки букмекеров

«Санта-Клара» идет очевидным фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы хозяев поля букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.60. Для сравнения вероятность победы «Белененсеша» оценивается в 5.50, а сыграть ничью можно по котировке 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.613.876.32
Мелбет 1.63 3.90 5.65
BetBoom 1.59 3.84 6.19

Если же анализировать линию голов, то в ней предпочтения аналитиков на стороне низкой результативности. Исход ТМ(2,5) голов доступен по цене 1.75, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Санта-Клара» не проигрывала в четырех прошлых турах чемпионата Португалии. Правда, три поединка данной серии команд свела к ничейным исходам, а победить ей удалось на домашней арене «Визелу» (3:1).

В общем зачете «Санта Клара» обосновалась на десятом месте, набрав в общей сложности 30 баллов. За текущий сезон клуб заработал семь побед и девять ничьих, допустив 10 проигрышей от соперников.

«Белененсеш» безнадежно занимает последнее место чемпионата Португалии. На счету клуба 17 баллов и такие показатели успешности: три победы, восемь мировых встреч и 15 поражений.

Выделим, что в двух минувших турах футболисты «Белененсеша» разошлись миром с «Тонделой» (1:1) и «Боавиштой» (0:0).

Информация для ставок

  • «Санта-Клара» не проигрывала в 5 прошлых матчах лиги на своем поле – 3 победы и 2 ничьи
  • «Белененсеш» не побеждал в гостевых матчах этого сезона – 5 ничьих и 8 поражений
  • «Санта-Клара» выиграла 3 из прошлых 4 матчей против «Белененсеша»

Прогноз

Вдобавок к кризису, «Белененсеш» стабильно терпит неудачи в очных встречах с «Санта-Кларой». Поэтому, в этой игре предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.57 1.77 2.11
Мелбет 1.79 2.13
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:26
«Белененсеш» - самая низкорезультативная команда чемпионата, забившая всего ничего. У «Санта-Клары» в этом плане дела обстоят намного лучше. В среднем хозяева забивают по голу за матч в текущей кампании. В пользу принимающей стороны также говорит актуальная статистика очных встреч и фактор домашней арены. Предлагаем взять ставку в пользу «Санта Клары» со страховкой на случай ничьи.
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