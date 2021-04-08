«Престон» — «Брентфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

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вчера, 05:20

«Престон» сыграет против «Брентфорда» в рамках 41-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Брентфорд» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.98. Ничейный исход оценивается в 3.25. Также можно сделать ставку на победу «Престона» по коэффициенту 4.2.

Форма команд

«Престон» набрал 48 баллов и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 14 побед, 6 ничьих и 20 поражений. Клуб забил 41 мяч и пропустил 50 голов. В последних матчах «Престон» испытывает большие проблемы с взятием ворот своих соперников, не забивая больше одного гола за игру.

«Брентфорд» проводит великолепный сезон. Клуб набрал 70 очков и расположился на третьей строчке в Чемпионшипе. В активе команды 19 побед, 13 ничьих и 7 поражений. «Брентфорд» забил 66 мячей и пропустил 40 голов. Несмотря на хорошую игру, у «пчел» есть проблемы в последних поединках. Клуб не может победить уже 4 матча подряд.

Информация для ставок

«Брентфорд» не проигрывает пять матчей кряду, из них — 4 ничьи и 1 победа

«Престон» проиграл три из последних пяти матчей

У «Брентфорда» пять забитых мячей за последние пять игр

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу «Престона» или ничейный исход, по коэффициенту 1.82. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.1.