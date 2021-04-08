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«Престон» — «Брентфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

вчера, 05:20

«Престон» сыграет против «Брентфорда» в рамках 41-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.233.392.01
Лига Ставок 3.95 3.30 1.99
Мелбет 4.06 3.32 2.05
BetBoom 3.85 3.35 1.98

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Брентфорд» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.98. Ничейный исход оценивается в 3.25. Также можно сделать ставку на победу «Престона» по коэффициенту 4.2.

Форма команд

«Престон» набрал 48 баллов и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 14 побед, 6 ничьих и 20 поражений. Клуб забил 41 мяч и пропустил 50 голов. В последних матчах «Престон» испытывает большие проблемы с взятием ворот своих соперников, не забивая больше одного гола за игру.

«Брентфорд» проводит великолепный сезон. Клуб набрал 70 очков и расположился на третьей строчке в Чемпионшипе. В активе команды 19 побед, 13 ничьих и 7 поражений. «Брентфорд» забил 66 мячей и пропустил 40 голов. Несмотря на хорошую игру, у «пчел» есть проблемы в последних поединках. Клуб не может победить уже 4 матча подряд.

Информация для ставок

  • «Брентфорд» не проигрывает пять матчей кряду, из них — 4 ничьи и 1 победа
  • «Престон» проиграл три из последних пяти матчей
  • У «Брентфорда» пять забитых мячей за последние пять игр

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу «Престона» или ничейный исход, по коэффициенту 1.82. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.56 1.78 2.13
Лига Ставок 2.38 1.54 1.72 2.05
Мелбет 1.77 2.17
BetBoom 2.37 1.53 1.70 2.05 1.37 2.90
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Сидор новый
Сидор новый
вчера в 07:07
Гости выиграют
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