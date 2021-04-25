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«Райо Вальекано» — «Альбасете» . Прогноз на матч Сегунды (26.04.2021)

вчера, 23:06

«Райо Вальекано» примет «Альбасете» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 26 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне «Райо» показывает хорошую игру, клуб держится в топ-6 и имеет неплохие шансы на попадание в стыковые поединки за выход в Примеру. Все зависит только от «Райо». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано» — фаворит этого матча. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.61. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70 и на победу «Альбасете» по коэффициенту 6.50.

Форма команд

«Райо Вальекано» в этом сезоне находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 56 баллов. Команда выиграла 16 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. Клуб забил 41 мяч и пропустил 32 гола. В последних матчах «Рай» выглядит плохо, клуб часто теряет очки и больше играет вничью, чем побеждает. Это может привести к тому, что «Райо» покинет топ-6, но все в руках клуба, у них есть шанс принять участие в стыковых матчах за выход в Примеру.

«Альбасете» в числе клубов, которые могут вылететь. Команда расположилась на 21-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 34 пункта. У клуба семь побед, 13 ничьих и 15 поражений. «Альбасете» забил 32 гола и пропустил 42 мяча. В последних играх «Альбасете» ужасен и очень часто теряет очки, это может привести к тому, что клуб действительно покинет турнир по итогам сезона.

Информация для ставок

  • «Альбасете» не побеждает четыре игры кряду
  • «Райо Вальекано» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Райо Вальекано» всего три забитых мяча в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.32. Также можно поставить на победу «Райо» и ТБ по коэффициенту 2.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.74 1.64 2.34
Лига Ставок 2.03 1.73 1.57 2.32
Мелбет 1.61 2.39
1XBET 2.11 1.73 4.20 1.19 1.30 3.52
BetBoom 2.08 1.78 1.60 2.40 1.30 3.60
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:07
Игра на три исхода
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