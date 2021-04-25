«Райо Вальекано» — «Альбасете» . Прогноз на матч Сегунды (26.04.2021)

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вчера, 23:06

«Райо Вальекано» примет «Альбасете» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 26 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне «Райо» показывает хорошую игру, клуб держится в топ-6 и имеет неплохие шансы на попадание в стыковые поединки за выход в Примеру. Все зависит только от «Райо». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано» — фаворит этого матча. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.61. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70 и на победу «Альбасете» по коэффициенту 6.50.

Форма команд

«Райо Вальекано» в этом сезоне находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 56 баллов. Команда выиграла 16 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. Клуб забил 41 мяч и пропустил 32 гола. В последних матчах «Рай» выглядит плохо, клуб часто теряет очки и больше играет вничью, чем побеждает. Это может привести к тому, что «Райо» покинет топ-6, но все в руках клуба, у них есть шанс принять участие в стыковых матчах за выход в Примеру.

«Альбасете» в числе клубов, которые могут вылететь. Команда расположилась на 21-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 34 пункта. У клуба семь побед, 13 ничьих и 15 поражений. «Альбасете» забил 32 гола и пропустил 42 мяча. В последних играх «Альбасете» ужасен и очень часто теряет очки, это может привести к тому, что клуб действительно покинет турнир по итогам сезона.

Информация для ставок

«Альбасете» не побеждает четыре игры кряду

«Райо Вальекано» выиграл два матча из последних пяти

У «Райо Вальекано» всего три забитых мяча в последних пяти матчах

Прогноз