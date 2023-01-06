«Райо Вальекано» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.01.2023)

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сегодня, 00:12

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 2.25. Успех «Бетиса» оценивается по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.25. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.65. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Райо Вальекано» уже несколько туров подряд идет без побед в Ла Лиге, что радует болельщиков и руководство. Довольно скромный коллектив занимает восьмое место в турнирной таблице и набрал уже 23 балла, отставая от ближайшего соперника всего на один пункт. В прошлом туре «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Жироной» (2:2), а в кубке страны уступил «Спортинг» Хихон (0:2).

«Бетис» на данный момент находится на спаде своих возможностей и в Ла Лиге выиграл лишь один тур из пяти последних. Это откинуло команду на шестое место с 25 баллами, и следующая ошибка вряд ли их оставит в зоне еврокубков, поэтому предполагаем, что футболисты будут крайне мотивированы. В игре кубка Испании «Бетис» не имел проблем с «Ибица Ислас Питиусас» (4:1), а в чемпионате разошелся миром с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл лишь два матча из десяти последних в основное время

«Бетис» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Райо Вальекано» не может выиграть уже девять матчей подряд у «Бетиса»

Прогноз

Команды очень часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также будет большое количество голов. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.