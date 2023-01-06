«Райо Вальекано» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 2.25. Успех «Бетиса» оценивается по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.4.
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08 января 2023, 18:15
воскресенье
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.25. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.65. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Райо Вальекано» уже несколько туров подряд идет без побед в Ла Лиге, что радует болельщиков и руководство. Довольно скромный коллектив занимает восьмое место в турнирной таблице и набрал уже 23 балла, отставая от ближайшего соперника всего на один пункт. В прошлом туре «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Жироной» (2:2), а в кубке страны уступил «Спортинг» Хихон (0:2).
«Бетис» на данный момент находится на спаде своих возможностей и в Ла Лиге выиграл лишь один тур из пяти последних. Это откинуло команду на шестое место с 25 баллами, и следующая ошибка вряд ли их оставит в зоне еврокубков, поэтому предполагаем, что футболисты будут крайне мотивированы. В игре кубка Испании «Бетис» не имел проблем с «Ибица Ислас Питиусас» (4:1), а в чемпионате разошелся миром с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).
Информация для ставок
- «Райо Вальекано» выиграл лишь два матча из десяти последних в основное время
- «Бетис» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Райо Вальекано» не может выиграть уже девять матчей подряд у «Бетиса»
Прогноз
Команды очень часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также будет большое количество голов. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.