«Райо Вальекано» — «Леганес». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (03.06.2021)

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сегодня, 04:23

«Райо Вальекано» сыграет против «Леганеса» в первом полуфинальном матче плей-офф Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Райо Вальекано» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65. Победа «Леганеса» оценивается в 3.4. Ничейный исход представлен коэффициентом 2.65.

Форма команд

«Райо Вальекано» финишировал на шестой строчке с 67 баллами. Команда выиграла 19 поединков, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 13 матчах. В нынешнем сезоне Сегунды клуб забил 52 мяча и пропустил 40 голов. «Райо Вальекано» набрал неплохую форму, но проиграл в последнем матче с «Луго» (0:1).

«Леганес» набрал 73 очка и финишировал на третьей строчке. В этом сезоне у команды 21 победа, 10 ничьих и 11 поражений. «Леганес» забил 51 гол и пропустил 32 мяча. Команда из пригорода Мадрида находится в хорошей форме. Последнее поражение клуба случилось 11 апреля в матче с «Эспаньолом» (1:2).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл три матча из последних пяти

«Райо Вальекано» забил девять голов в пяти последних матчах

«Леганес» не проигрывает восемь матчей кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 2.18. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Леганеса» по коэффициенту 1.48.