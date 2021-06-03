ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИспания. Сегунда 2020/2021

«Райо Вальекано» — «Леганес». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (03.06.2021)

сегодня, 04:23

«Райо Вальекано» сыграет против «Леганеса» в первом полуфинальном матче плей-офф Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.60 2.80 3.15
Фонбет 2.70 2.65 3.30
Мелбет 2.71 2.62 3.26
1XBET 2.71 2.62 3.26
BetBoom 2.63 2.90 3.25

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Райо Вальекано» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65. Победа «Леганеса» оценивается в 3.4. Ничейный исход представлен коэффициентом 2.65.

Форма команд

«Райо Вальекано» финишировал на шестой строчке с 67 баллами. Команда выиграла 19 поединков, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 13 матчах. В нынешнем сезоне Сегунды клуб забил 52 мяча и пропустил 40 голов. «Райо Вальекано» набрал неплохую форму, но проиграл в последнем матче с «Луго» (0:1).

«Леганес» набрал 73 очка и финишировал на третьей строчке. В этом сезоне у команды 21 победа, 10 ничьих и 11 поражений. «Леганес» забил 51 гол и пропустил 32 мяча. Команда из пригорода Мадрида находится в хорошей форме. Последнее поражение клуба случилось 11 апреля в матче с «Эспаньолом» (1:2).

Информация для ставок

  • «Райо Вальекано» выиграл три матча из последних пяти
  • «Райо Вальекано» забил девять голов в пяти последних матчах
  • «Леганес» не проигрывает восемь матчей кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 2.18. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Леганеса» по коэффициенту 1.48.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 Австралия — Кувейт.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.69 2.09 1.40 2.80
Мелбет 1.39 2.90
1XBET 1.39 2.90
BetBoom 1.69 2.20 1.43 2.90 1.20 4.70
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 04:32
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100