«Райо Вальекано» — «Леганес». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (03.06.2021)

«Райо Вальекано» сыграет против «Леганеса» в первом полуфинальном матче плей-офф Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Райо Вальекано» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65. Победа «Леганеса» оценивается в 3.4. Ничейный исход представлен коэффициентом 2.65.
Форма команд
«Райо Вальекано» финишировал на шестой строчке с 67 баллами. Команда выиграла 19 поединков, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 13 матчах. В нынешнем сезоне Сегунды клуб забил 52 мяча и пропустил 40 голов. «Райо Вальекано» набрал неплохую форму, но проиграл в последнем матче с «Луго» (0:1).
«Леганес» набрал 73 очка и финишировал на третьей строчке. В этом сезоне у команды 21 победа, 10 ничьих и 11 поражений. «Леганес» забил 51 гол и пропустил 32 мяча. Команда из пригорода Мадрида находится в хорошей форме. Последнее поражение клуба случилось 11 апреля в матче с «Эспаньолом» (1:2).
Информация для ставок
- «Райо Вальекано» выиграл три матча из последних пяти
- «Райо Вальекано» забил девять голов в пяти последних матчах
- «Леганес» не проигрывает восемь матчей кряду
Прогноз
В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 2.18. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Леганеса» по коэффициенту 1.48.
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