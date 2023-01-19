«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.01.2023)

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вчера, 18:54

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Реалу» Сосьедад, а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Райо Вальекано» оценивается по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.15.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.4. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.57. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Райо Вальекано» уже давно стал крепким середняком Ла Лиги и даже не думает о понижении в классе. Коллектив уверенно занимает девятое место, набрав 26 очков, что всего на два пункта меньше, чем у «Бетиса», идущего в зоне еврокубков. В прошлом матче чемпионата Испании «Райо Вальекано» оказался сильнее «Вальядолида» на выезде (1:0), а ранее команда на своем поле уступила «Бетису» (1:2).

«Реал» Сосьедад проводит мощный сезон, о чем говорит его текущее третье место в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков и на целых восемь пунктов опережает ближайшего соперника, что является солидным преимуществом. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» Сосьедад уверенно победил «Атлетик» из Бильбао (3:1), а в кубке Испании минимально одолел «Мальорку» (1:0).

Информация для ставок

Шесть из восьми последних матчей «Райо Вальекано» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Сосьедад выиграл шесть последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Семь из десяти поединков команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто играют вничью между собой, однако в этот раз мы предполагаем, что гости окажутся сильнее. Рекомендуем сделать ставку на «Реал» Сосьедад в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.