«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Реалу» Сосьедад, а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Райо Вальекано» оценивается по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.15.
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завтра, 16:00
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.4. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.57. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.07.
Форма команд
«Райо Вальекано» уже давно стал крепким середняком Ла Лиги и даже не думает о понижении в классе. Коллектив уверенно занимает девятое место, набрав 26 очков, что всего на два пункта меньше, чем у «Бетиса», идущего в зоне еврокубков. В прошлом матче чемпионата Испании «Райо Вальекано» оказался сильнее «Вальядолида» на выезде (1:0), а ранее команда на своем поле уступила «Бетису» (1:2).
«Реал» Сосьедад проводит мощный сезон, о чем говорит его текущее третье место в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков и на целых восемь пунктов опережает ближайшего соперника, что является солидным преимуществом. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» Сосьедад уверенно победил «Атлетик» из Бильбао (3:1), а в кубке Испании минимально одолел «Мальорку» (1:0).
Информация для ставок
- Шесть из восьми последних матчей «Райо Вальекано» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Реал» Сосьедад выиграл шесть последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Семь из десяти поединков команд завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды часто играют вничью между собой, однако в этот раз мы предполагаем, что гости окажутся сильнее. Рекомендуем сделать ставку на «Реал» Сосьедад в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.