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«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (06.11.2021)

06 ноября 2021, 12:38

Интересную встречу двух ярких немецких команд подарит нам 11-й тур Бундеслиги. «РБ Лейпциг» встретится с «Боруссией» Д на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Германия. Бундеслига 2021/2022
РБ Лейпциг
Боруссия
2 : 1
завершен
06 ноября 2021, 20:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.923.86
Фонбет 1.95 3.90 3.55
Мелбет 1.88 4.14 4.10
BetBoom 1.85 3.93 4.03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпциг» составляет 2.05. Поставить на «Боруссию» Д можно за 3.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.51.

Форма команд

«РБ Лейпциг» неудачно выступает в Лиге чемпионов и, вероятнее всего, может побороться только за третье место. Но в чемпионате Германии в последний месяц коллектив немного стабилизировал свои результаты и не проигрывает уже несколько матчей. Клуб идет на восьмом месте с 15 очками, но при таком прогрессе уже совсем скоро сможет подняться в группу лидеров. Последние два матча в Бундеслиге для «РБ Лейпциг» завершились ничейным результатом с «Айнтрахтом» Ф (1:1) и крупной победой над «Гройтер Фюрт» (4:1).

«Боруссия» Д неудачно провела спаренные поединки в Лиге чемпионов с «Аяксом» (0:4, 1:3), но все же имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. В Бундеслиге у коллектива все неплохо, о чем говорит второе место с 24 очками и отставание от «Баварии» всего в один пункт. В игре с «РБ Лейпциг» всех болельщиков ждет борьба двух разных стилей, которая обещает быть интересной. В прошлом туре чемпионата «черно-желтые» обыграли на своем поле «Кёльн» (2:0), а ранее оказались сильнее «Арминии» (3:1).

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних матчей «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» Д выиграла семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
  • «Боруссия» Д оказалась сильнее «РБ Лейпциг» в последних четырех поединках
  • Девять последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Д имеет хорошую статистику личных встреч с «РБ Лейпциг» и стабильно набирает очки в чемпионате Германии. Предполагаем, что команда из Дортмунда имеет хорошие шансы на победу. Предлагаем сделать ставку на «Боруссию» Д с форой (0) по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.53 1.24 2.62 1.55 2.04 1.92
Мелбет 2.44 1.53
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shlomo
shlomo
06 ноября в 18:32
Хозяева не проиграют
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