«РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (09.11.2022)

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вчера, 13:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.72. Поставить на «Фрайбург» можно по 4.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«РБ Лейпциг» набрал отличную форму и идет без поражений уже несколько матчей подряд. Сейчас команда занимает шестое место с 22 баллами и отстает от «Фрайбурга» на пять баллов. В случае победы расстояние между командами сократится до практически минимального. В прошлом туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» выиграл у «Хоффенхайма» (3:1), а в Лиге Чемпионов разгромил «Шахтер» (4:0).

«Фрайбург» продолжает радовать своих болельщиков и это подтверждает текущее второе место с 27 баллами при отставании от «Баварии» всего на один пункт. Тем не менее, предстоящий матч для коллектива будет очень сложным, где победа гостей будет считаться неожиданностью. В прошлом туре «Фрайбург» обыграл «Кельн» (2:0), а в Лиге Европы разошелся миром с «Карабахом» (1:1).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Фрайбург» уступил только в одном выездном поединке из десяти последних

Три последних матча между клубами в основное время закончились ничейным результатом

Семь из десяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным и непростым, потому что игра будет примерно равной. В такой ситуации хорошим вариантом будет взять ничейный результат по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.