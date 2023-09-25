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«Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.09.2023)

вчера, 17:09
Реал (Мадрид)

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. В случае победы «Лас-Пальмас», зайдет коэффициент 11.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.236.9312.60
Лига Ставок 1.24 7.00 12.00
Pari 1.23 6.80 12.50

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Мадридский «Реал» в прошлом туре закономерно проиграл в дерби города «Атлетико» (1:3) и потерпел первое поражение в сезоне. Это сразу опустило команду на третью строчку Ла Лигу с 15 очками и отставанием от лидеров в один балл. В домашней встрече с вернувшимся в элитный дивизион «Лас-Пальмас», «королевский клуб» наверняка попытается решить исход матча, как можно быстрее и реабилитироваться перед болельщиками. В матче Лиги Чемпионов «Реал» вырвал победу у «Унион» на последних минутах (1:0).

«Лас-Пальмас» только в прошлом туре прервал свою серию без побед в Ла Лиге и набрал свои полноценные три балла. Команда поднялась на 15 место с пятью пунктами, но впереди ее ждут очень сложные поединки, где набрать очки будет очень непросто. В поединке с подопечными Карло Анчелотти гостям вряд ли стоит рассчитывать на баллы, но даже ничья станет настоящей сенсацией. Два последних матча «Лас-Пальмас» завершились минимальной победой над «Гранадой» (1:0) и поражением от «Севильи» (0:1).

Информация для ставок

  • «Реал» Мадрид выиграл только семь поединков из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть последних матчей «Лас-Пальмас» завершились тоталом меньше 1.5 мяча
  • «Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних матчей при двух ничьих с «Лас-Пальмас»
  • Восемь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Мадридский «Реал» играет на своем поле и не должен иметь проблем с «Лас-Пальмас», учитывая плохие выступления соперника в выездных поединках. Предлагаем взять победу «сливочных» с форой (-2) по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.45 2.24 1.69
Лига Ставок 2.77 1.45 2.21 1.68
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:14
Реал должен брать 3 очка после поражения от Атлетика!
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