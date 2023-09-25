«Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.09.2023)

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вчера, 17:09

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. В случае победы «Лас-Пальмас», зайдет коэффициент 11.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Мадридский «Реал» в прошлом туре закономерно проиграл в дерби города «Атлетико» (1:3) и потерпел первое поражение в сезоне. Это сразу опустило команду на третью строчку Ла Лигу с 15 очками и отставанием от лидеров в один балл. В домашней встрече с вернувшимся в элитный дивизион «Лас-Пальмас», «королевский клуб» наверняка попытается решить исход матча, как можно быстрее и реабилитироваться перед болельщиками. В матче Лиги Чемпионов «Реал» вырвал победу у «Унион» на последних минутах (1:0).

«Лас-Пальмас» только в прошлом туре прервал свою серию без побед в Ла Лиге и набрал свои полноценные три балла. Команда поднялась на 15 место с пятью пунктами, но впереди ее ждут очень сложные поединки, где набрать очки будет очень непросто. В поединке с подопечными Карло Анчелотти гостям вряд ли стоит рассчитывать на баллы, но даже ничья станет настоящей сенсацией. Два последних матча «Лас-Пальмас» завершились минимальной победой над «Гранадой» (1:0) и поражением от «Севильи» (0:1).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл только семь поединков из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних матчей «Лас-Пальмас» завершились тоталом меньше 1.5 мяча

«Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних матчей при двух ничьих с «Лас-Пальмас»

Восемь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Мадридский «Реал» играет на своем поле и не должен иметь проблем с «Лас-Пальмас», учитывая плохие выступления соперника в выездных поединках. Предлагаем взять победу «сливочных» с форой (-2) по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.