«Реал» — «Леванте»: прогноз на матч Примеры (30.01.2021)

1611816059

28 января 2021, 09:40

30 января «Реал» принимает на своем поле «Леванте».

Ставки букмекеров

Победителем этого противостояния букмекеры выбрали «Реал», поставить на который можно будет с коэффициентом 1.35. В победу «Леванте» букмекеры не верят, но ничейный исход также рассматривают — 5.60. Это будет интересный поединок, особенно учитывая тот факт, что «Реалу» очень нужны очки на фоне неудачных выступлений в последних матчах.

Форма команд

«Реал» находится на втором месте в Примере и имеет в активе 40 набранных баллов. Последние матчи команды Зинедина Зидана сложно назвать уверенными, они похоже на действия человека, который не знает что делать. Последний поединок клуб выиграл со счетом 4:1. Лучшим бомбардиром команды является Карим Бензема — 10 мячей.

«Леванте» занесло в нынешнем сезоне на 12-ю строчку, у них в активе 23 набранных балла. Свой последний поединок «Леванте» выиграл со счетом 4:2, это был матч против «Вальядолида». Против «Реала» у команды из Валенсии шансов мало, но это не отменяет тот факт, что они будут сражаться до последнего.

Информация для ставок

● «Реал» не выиграл в трех из последних пяти матчей

● У «Леванте» серия из пяти матчей без поражений

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке «оба тайма будет больше 1,5 голов» с коэффициентом 3.44. Несмотря на то, что мадридский клуб в нынешнем сезоне не такой грозный, от него все еще можно ожидать обилия забитых мячей. У команды Зинедина Зидана еще есть шанс на реабилитацию, самое главное — победить в этом матче.