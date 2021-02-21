«Реал Сосьедад» — «Алавес»: прогноз на матч Примеры (21.02.2021)

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сегодня, 11:13

«Реал Сосьедад» принимает на своем поле «Алавес». Этот поединок состоится в рамках 24-го тура испанской Примеры. Матч запланирован на 21 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Реала Сосьедад» за 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.65, а на победу «Алавеса» за 6.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» находится на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 38 очков. Клуб показывает неплохой футбол и вполне заслуженно находится на своем месте. Если «Сосьедад» продолжит так играть, есть все шансы зацепиться не только за место в Лиге Европы, но и за строчку, которая позволит выступать в ЛЧ . В нынешнем сезоне этот клуб забил 37 голов и пропустил всего 20 мячей.

«Алавес» — один из худших клубов Примеры нынешнего сезона. Команда находится на 16-й строчке в таблице и не попадает в зону вылета только из-за невезения у других команд. У клуба 22 балла. В этом сезоне команда отметилась 20 забитыми мячами, также «Алавес» пропустил в свои ворота 34 гола. Последние матчи «Алавес» проводит не лучшим образом, поединок против «Сосьедада» будет невероятно сложным для этого клуба.

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад» не проигрывает в Примере четыре матча кряду

● «Алавес» победил лишь в одном поединке из последних пяти

● «Реал Сосьедад» забивал в каждом из последних пяти матчей

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше 2.5 с коэффициентом 2.15. «Реал Сосьедад» много забивает, это веселый клуб, который способен украсить любой матч, а «Алавес» является одной из самых пропускающих команд Примеры.

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